27/08/2025

Ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման համար երկու հիմնական խոչընդոտներ կան. Վենս

infomitk@gmail.com 27/08/2025 1 min read

ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը հայտարարել է, որ ամերիկյան վարչակազմի կարծիքով Ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման համար երկու հիմնական խոչընդոտներ կան, որոնք դեռ չի հաջողվում հաղթահարել։ Մեկը կապված է տարածքային հարցերի հետ, մյուսը՝ անվտանգային երաշխիքների։

Այս մասին հայտնում է NBC News-ը։

«Հիմնական տարաձայնությունները կապված են անվտանգության երաշխիքների եւ այն բանի հետ, թե որտեղով է անցնում ճակատային գիծն Ուկրաինայում»,- ասել է նա։ Վենսը նաեւ ասել է, որ ամերիկյան կողմը երկու չափազանց կարեւոր հարց է սահմանել՝ մեկը ուկրաինացիների համար, մյուսը՝ ռուսների։

Նա նկատել է, որ եթե հաջողվի հակամարտության հարցում համաձայնության գալ, ապա խնդիրները հենց այդտեղից էլ հնարավոր կլինի կարգավորել։ ԱՄՆ փոխնախագահը հույս է հայտնել, որ Ուկրաինական ճգնաժամը հնարավոր կլինի կես տարվա ընթացքում կարգավորել։

Նա այդ հարցում կարեւորել է նախագահ Դոնալդ Թրամփի դերակատարությունը, ով արյունահեղությունը դադարեցնելու համար անխոնջ կերպով եռանդուն ջանքեր է գործադրում։ Նա նաեւ ասել է, որ հակամարտությունը դժվար կարգավորելի է եւ բոլորն էլ հասկանում են, որ այն հնարավոր չէ դադարեցնել մեկ ժամվա ընթացքում։

