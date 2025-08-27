27/08/2025

Տեղի են ունեցել «ՔՊ» կուսակցության Երիտասարդական կառույցի խորհրդի ընտրությունները․ հայտնի է խորհրդի կազմը․ Լուսանկար

27/08/2025

Տեղի են ունեցել «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության Երիտասարդական կառույցի խորհրդի ընտրությունները։

Խորհրդի անդամներ են ընտրվել՝

Արման Անդրեասյանը,
Պապին Բաղդասարյանը,
Սյուզաննա Սայադյանը,
Էլինա Իշխանյանը,
Բագրատ Վարդանյանը,
Լեոնարդ Պողոսյանը,
Մելանյա Հարությունյանը։

