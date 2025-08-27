Տեղի են ունեցել «ՔՊ» կուսակցության Երիտասարդական կառույցի խորհրդի ընտրությունները․ հայտնի է խորհրդի կազմը․ Լուսանկար

Տեղի են ունեցել «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության Երիտասարդական կառույցի խորհրդի ընտրությունները։
Խորհրդի անդամներ են ընտրվել՝
Արման Անդրեասյանը,
Պապին Բաղդասարյանը,
Սյուզաննա Սայադյանը,
Էլինա Իշխանյանը,
Բագրատ Վարդանյանը,
Լեոնարդ Պողոսյանը,
Մելանյա Հարությունյանը։
