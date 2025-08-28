28/08/2025

Կեչառիս վանական համալիրի մոտ կառուցվող էլիտար շենքի մոտ հայտնաբերվել է 2 դի, 2 հոգի էլ հոսպիտալացվել է

infomitk@gmail.com 28/08/2025 1 min read

Օգոստոսի 28-ին՝ ժամը 11։30-ի սահմաններում, ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության Կոտայքի մարզի քրեական վարչությունում տեղեկություն են ստացել, որ Ծաղկաձոր քաղաքում՝ Կեչառիս վանական համալիրի հարևանությամբ կառուցվող էլիտար թաղամասի հարևանությամբ, մահացած քաղաքացիներ կան։

Տեղում քրեական, համայնքային ոստիկանները ու պարեկները հայտնաբերել են 2 տղամարդու մարմին, և պարզվել է նաև, որ 2 հոգու էլ «Հրազդան» բժշկական կենտրոնի շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խումբը տեղափոխել է «Հրազդան» բժշկական կենտրոն։

Դեպքի փաստով Քննչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզվում է մահացածների և վիրավորների ինքնությունը։

Ըստ տեղում հավաքված քաղաքացիների՝ մահացածներն ու վիրավորները նշված վայրում երկաթե զրուցարան են տեղադրելիս եղել, երբ հավանաբար անզգուշաբար կպել են այդտեղով անցնող 10 000 վոլտ լարման հոսանքի լարերին և հոսանքահարվել։

Մահացածները հարազատ եղբայրներ էին, որոնք Արմավիրի մարզի բնակիչներ էին:

