28/08/2025

Մինչև 2023 թ․ ՀՀ վարչապետը չի իմացել, որ բարձր պաշտոններ զբաղեցնող Արգիշտի Քյարամյանի հայրը եպիսկոպոս է

infomitk@gmail.com 28/08/2025 1 min read

Հիմա որ դուք ասում եք Արգիշտի Քյարամյանի հայրը եպիսկոպոս է՝ դրանում ձևակերպումը տրված է, բայց իմ խնդիրը բացառապես հոգևոր է:

Այս մասին այսօր՝ ՀՀ կառավարության նիստից հետո, ճեպազրույցին ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը՝ պնդելով, որ մինչև 2023 թվականը չի իմացել այդ մասին, իսկ երբ իմացել է՝ ինքը դրա գնահատականը տվել է։

Փաշինյանը պնդեց, որ կուսակրության ուղտը խախտած բոլոր կուսակրոն հեգևորականները պետք է լքեն եկեղեցին։

Բաց մի թողեք

1 min read

«Opel»-ը դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից, բախվել ծառին, գերեզմանաքարին․ կա 4 վիրավոր. Լուսանկար

28/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Առեղծվածային դեպք․ հայտնի գործարարին պատկանող մետաղաձուլական գործարանում հայտնաբերվել է հակատանկային արկ․ Լուսանկար

28/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Աշտարակում բախվել են ռուսական համարանիշներով «Renault»-ն ու «Opel Zafira»-ն. տnւժածները երեխաներ են. Լուսանկար

27/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մինչև 2023 թ․ ՀՀ վարչապետը չի իմացել, որ բարձր պաշտոններ զբաղեցնող Արգիշտի Քյարամյանի հայրը եպիսկոպոս է

28/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեր իրավաբանական թիմը շնորհակալություն է հայտնում վարչապետ Փաշինյանին. Կարապետյան

28/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանի նոր սուտը կամ՝ ե՞րբ կհրապարակվի խաղաղության պլանը․ Զուրաբյան

28/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«ՖԼԵՇ» ՍՊԸ-ին պատկանող լցակայանում թերլիցքավորում է եղել

28/08/2025 infomitk@gmail.com