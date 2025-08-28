Մինչև 2023 թ․ ՀՀ վարչապետը չի իմացել, որ բարձր պաշտոններ զբաղեցնող Արգիշտի Քյարամյանի հայրը եպիսկոպոս է

Հիմա որ դուք ասում եք Արգիշտի Քյարամյանի հայրը եպիսկոպոս է՝ դրանում ձևակերպումը տրված է, բայց իմ խնդիրը բացառապես հոգևոր է:
Այս մասին այսօր՝ ՀՀ կառավարության նիստից հետո, ճեպազրույցին ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը՝ պնդելով, որ մինչև 2023 թվականը չի իմացել այդ մասին, իսկ երբ իմացել է՝ ինքը դրա գնահատականը տվել է։
Փաշինյանը պնդեց, որ կուսակրության ուղտը խախտած բոլոր կուսակրոն հեգևորականները պետք է լքեն եկեղեցին։
Բաց մի թողեք
«Opel»-ը դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից, բախվել ծառին, գերեզմանաքարին․ կա 4 վիրավոր. Լուսանկար
Առեղծվածային դեպք․ հայտնի գործարարին պատկանող մետաղաձուլական գործարանում հայտնաբերվել է հակատանկային արկ․ Լուսանկար
Աշտարակում բախվել են ռուսական համարանիշներով «Renault»-ն ու «Opel Zafira»-ն. տnւժածները երեխաներ են. Լուսանկար