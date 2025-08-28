29/08/2025

Քոչարյանին ամենաշատը մեղադրում են, թե ինչու միչև հիմա սրանք մեր քաղաքական կյանքում դեռ գոյություն ունեն. Միկոյան

infomitk@gmail.com 28/08/2025 1 min read

Այսօր՝ օգոստոսի 28-ին, ճեպազրույցում Նիկոլ Փաշինյանը, սովորության համաձայն, ինչ-որ բաներ էր խոսել ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հասցեին և առաջիկա ընտրություններում իր երազանքը ներկայացրել:

Նիկոլ Փաշինյանի ելույթին արձագանքելու խնդրանքով Yerevan.Today-ը դիմեց երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավարին:

«Նախագահ Քոչարյանին ամենաշատը մեղադրում են, թե ինչու միչև հիմա սրանք մեր քաղաքական կյանքում դեռ գոյություն ունեն»,- ասաց Բագրատ Միկոյանը և հավելեց. «Կարծում եմ, որ առաջիկա ընտրություններում մեր ժողովուրդը կօգտվի սրանց ստախոս քաղաքական լեզուները վերջնականապես կտրելու և մոտակա աղբանոցը նետելու հնարավությունից: Եվ կարծում եմ, որ դա տեղի կունենա քաղաքական և քաղաքակիրթ եղանակով»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Սենսացիոն որոշում․ Լրագրողին հարվածած բերետավորին մինչև 7 – 8 տարով ազատազրկում նախատեսող հոդվածով մեղադրեցին

28/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Դուք թաթախեցիք ձեր ձեռքերը արդարների արյան մեջ. Բագրատ Սրբազան

28/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփն ընդդեմ Փաշինյանի և Միրզոյանի․ Կարո՞ղ ա` Փաշինյանն ու Միրզոյանը չեն էլ հասկանում, ի´նչ են բանակցել

28/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Օգոստոսի 29-ի աստղագուշակ․ Ավելի լավ է սկսել սովորական գործերից

28/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Զելենսկի․ Ռուսները երեկ գրոհել են Կիևում Ադրբեջանի դեսպանատան վրա

28/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սենսացիոն որոշում․ Լրագրողին հարվածած բերետավորին մինչև 7 – 8 տարով ազատազրկում նախատեսող հոդվածով մեղադրեցին

28/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Քաղցկեղածին թունաքիմիկատներ միրգ-բանջարեղենում. ինչ է մեր «առողջ» ափսեի մեջ»

28/08/2025 infomitk@gmail.com