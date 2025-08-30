30/08/2025

Պուտինին անվանել են Եվրոպայի դռների մոտ գտնվող «գիշատիչ»

30/08/2025

TOPSHOT - France's President Emmanuel Macron (R) speaks with Germany's newly elected Chancellor Friedrich Merz at the garden of Elysee presidential palace in Paris on May 7, 2025. Merz visits France and Poland on May 7, on a mission to boost ties with the European neighbours in turbulent times. (Photo by Ludovic MARIN / POOL / AFP)

Կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը հայտարարել է, որ Գերմանիան կոնֆլիկտային իրավիճակի մեջ է Ռուսաստանի հետ։ Նա այս մասին ասել է ֆրանսիական LCI հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում։

«Մենք արդեն հակամարտության մեջ ենք Ռուսաստանի հետ», – նշել է Գերմանիայի կառավարության ղեկավարը։

Մերցի խոսքով՝ այս իրավիճակը պայմանավորված է նրանով, որ Մոսկվան «անկայունացնում է Գերմանիայի զգալի մասը» և գործողություններ է իրականացնում սոցիալական ցանցերի միջոցով միջամտելու համար։

Կանցլերը պարզաբանել է, որ գերմանական հետախուզական ծառայությունները ամեն օր գրանցում են երկրի ենթակառուցվածքների վրա կիբերհարձակումներ և Ռուսաստանից հասարակական կարծիքի վրա ազդելու փորձեր։

Լրագրողի խնդրանքին պատասխանելով՝ մեկնաբանել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի այն հայտարարությունը, որը Վլադիմիր Պուտինին անվանել էր Եվրոպայի դռների մոտ գտնվող «գիշատիչ», Մերցը նշել է, որ «այդպես է նա տեսնում Ռուսաստանի նախագահին»։

Գերմանիայի կանցլերը նաև հայտարարել է, որ Ռուսաստանի պատերազմը Ուկրաինայի դեմ կարող է շարունակվել ևս շատ ամիսներ։ Նրա խոսքերը մեջբերում է Le Figaro-ն։

«Այս պատերազմը կարող է շարունակվել ևս շատ ամիսներ։ Մենք պետք է պատրաստվենք դրան ամեն դեպքում։ Մենք պատրաստ ենք», – ընդգծել է Մերցը։

Նրա խոսքով՝ Ուկրաինայի գործընկերները մտադիր են շարունակել աջակցել նրան լայնածավալ ներխուժման դեպքում։ Կանցլերը նաև նշել է, որ «կամավորների կոալիցիայի» աշխատանքը շարունակելը մնում է ֆրանս-գերմանական դաշինքի առաջնահերթություններից մեկը։

