Աննա Հակոբյանը լուսանկարներ է հրապարակել Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետություն այցից և հանդիպումներից

Աշխատանքային այցով Չինաստանում է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նրան ուղեկցում է կինը՝ Աննա Հակոբյանը:

ՀՀ վարչապետի տիկինը սոցցանցերի իր էջերում լուսանկարներ է հրապարակել այցից ու հանդիպումներից:

664.jpg (285 KB)665.jpg (286 KB)666.jpg (327 KB)667.jpg (315 KB)668.jpg (293 KB)669.jpg (348 KB)670.jpg (292 KB)671.jpg (315 KB)672.jpg (362 KB)673.jpg (319 KB)674.jpg (347 KB)675.jpg (304 KB)676.jpg (334 KB)677.jpg (312 KB)678.jpg (237 KB)679.jpg (393 KB)680.jpg (184 KB)681.jpg (244 KB)682.jpg (242 KB)683.jpg (310 KB)684.jpg (435 KB)685.jpg (260 KB)686.jpg (207 KB)

