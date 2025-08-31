31/08/2025

Նուբարաշենի երեխեքը 8։15 որ դպրոց գնան, Դավթաշենի կամո՞ւրջն է թեթևանալու, թե՞ Մյասնիկյանի պողոտան

infomitk@gmail.com 31/08/2025 1 min read

«Ապրելու երկիր» կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Առաքելյանի ֆեյսբուքյան գրառումը․

«Պետությունը մեզ մոտ կառավարվում է «մոտավորապես»։

Հաշվարկ չկա։

Պլանավորում չկա։

Ռիսկերի մոդելավորում չկա։

Թարմ օրինակը՝ դպրոցների ժամերի փոխելը։

Քաղաքապետարանին խնդրում եմ ասել՝

Երևանում քանի՞ երեխա է դպրոց գնում։

Քանի՞ տանից են դուրս գալիս։

Քանի՞սն է ոտքով գնում։

Քանի՞սն է հանրային տրանսպորտով։

Քանի՞սն է մեքենայով։

Այդ մեքենաները քանի՞ հատ են։

Ժամը 8։00–8։30 քանի՞ մեքենա կա Երևանի փողոցներում։

Դրանցից քանի՞սն են խցանման մեջ։

Խցանման մեջ գտնվող մեքենաներից քանիսի՞ մեջ դպրոցական կա։

Եթե էս թվերը չունեք, ո՞նց եք որոշել ժամերը փոխել։

Իսկ վերջում մի պարզ հարց՝ Նուբարաշենի երեխեքը 8։15 որ դպրոց գնան, Դավթաշենի կամո՞ւրջն է թեթևանալու, թե՞ Մյասնիկյանի պողոտան»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչո՞վ է պայմանավորված, որ ԿԳՄՍՆ–ն հայոց լեզվի և հայ գրականության դասաժամերը կրճատել է

29/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեպտեմբերի 1-ից Երևանի բոլոր հանրակրթական դպրոցներում դասերը կմեկնարկեն ժամը 08:15-ին. հայտնի է՝ ինչու

29/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Դպրոցներում դասերը 8.30-ից շուտ սկսելը բացասաբար է ազդում երեխաների հոգեկան առողջության վրա». Սերոբ Խաչատրյան

29/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

4 տարում Կոնդի առանձնատներում պաշտոնյաների կեցության ծախսերն աճել են ավելի քան 27%-ով․ ինֆոգրաֆիկա

31/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Քնեսեթը չի ճանաչել Ցեղասպանությունը, Նեթանյահուն էլ առաջին անգամը չէ, որ օգտագործում է եզրույթը

31/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանին վերաբերող 907 բանաձևը․ կասեցումը «չեղարկում» չէ ու «աննախադեպ» չէ

31/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՏԿԵ նախարարը ճիշտ չէ․ Arm Roads Info հավելվածը թերի է աշխատում

31/08/2025 infomitk@gmail.com