31/08/2025

Փաշինյանը, Էրդողանն ու Ալիևը Չինաստանում կարճ զրույցներ են ունեցել, որին մասնակցել են տիկնայք ևս. լուսանկարներ

ՇՀԿ գագաթնաժողովի շրջանակում Չինաստան են մեկնել աշխարհի մի շարք տերությունների ղեկավարներ ու առաջնորդներ. ըստ ընդունված ձևաչափի՝ շատերն են երկկողմ զրույցներ ու կարճ հանդիպումներ ունենում:

Միջազգային լրատվամիջոցներում հրապարակված կադրերի և տեղեկատվության համաձայն՝ կարճ զրույցներ են ունեցել նաև ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, զրույցին մասնակցել են նրանց տիկնայք ևս:

photo_2025-08-31_17-25-35.jpg (182 KB)photo_2025-08-31_17-28-06.jpg (43 KB)

