02/09/2025

Արցախի զոհաբերման վերջին ակտն էր երեկ Փաշինյանի և Ալիևի համատեղ ջանքերով․ Զուրաբյան

infomitk@gmail.com 02/09/2025 1 min read

1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդադարանը հայտարարեց Ադրբեջանից անկախ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման մասին:

Ադրբեջանը պատասխանեց պատերազմով` ներքաշելով դրա մեջ և Արցախին, և Հայաստանին: Հայ ժողովրդի վզին փաթաթված այդ պատերազմում հայ ժողովուրդը 1994 թվականին մեծ հաղթանակ տարավ, ետ մղելով Ադրբեջանի ագրեսիան:

Զինադադարից հետո ընթացած բանակցությունները ավարտվեցին 1997 թվականի Մինսկի համանախագահության կողմից խաղաղ կարգավորման փուլային պլանի ներկայացմամբ, որն ընդունվեց Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից, բայց մերժվեց Լեռնային Ղարաբաղի կողմից:

Ցավոք, 1997-ից հետո հայ ղեկավարների դրսևորած առավելապաշտությունը, իսկ 2018-ից հետո` նաև լկտի ու անգրագետ արկածախնդրությունը, եթե ոչ դավաճանական ծառայամտությունը, աստիճանաբար հանգեցրեցին Արցախի կործանմանն ու նրա ժողովրդի դեմ ցեղասպանական էթնիկ զտմանը, որի համար, բացի Ադրբեջանից, ուղիղ պատասխանատվություն է կրում նաև Նիկոլ Փաշինյանը, որը այս տարվա օգոստոսին 23-ին հայտարարեց, որ մերժել է Արցախի խնդրի կարգավորումը, որպեսզի հաշտություն ստանա Ադրբեջանի հետ և երկխոսություն` Թուրքիայի հետ:

Արցախի զոհաբերման վերջին ակտն էր երեկ Փաշինյանի և Ալիևի համատեղ ջանքերով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարումը, որով Արցախի խնդիրը վերջնականպես դուրս եկավ միջազգային քաղաքականության օրակարգից:

Այսօր` իմ դառը շնորհավորանքը Արցախի ժողովրդին, պատմական հայրենիք նրա վերադարձի պաշտպանումը, և ամոթանքը` Արցախի խնդրի լուծումը վիժեցրած բոլոր ղեկավարներին:

Լևոն Զուրաբյան

Բաց մի թողեք

1 min read

Ցմահ տվեք պրծեք, դուք սեփական մեղադրանք չունեք, դուք պատվեր եք կատարում. Միքայել Սրբազան

02/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կիմանանք, թե ով է իրականում հանձնել Արցախը. Սուրեն Սուրենյանց

02/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է Արցախի հանձնման գործընթացը մեղսագրել ժողովրդին

02/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Սեպտեմբերի 3-ի աստղագուշակ․ Դրական միտումների ազդեցությունը նկատելի կլինի

02/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ցմահ տվեք պրծեք, դուք սեփական մեղադրանք չունեք, դուք պատվեր եք կատարում. Միքայել Սրբազան

02/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արցախի զոհաբերման վերջին ակտն էր երեկ Փաշինյանի և Ալիևի համատեղ ջանքերով․ Զուրաբյան

02/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԺ Առողջապահության հանձնաժողովի ՔՊ-ական էքս նախագահը չի հաղթահարել մի հիվանդանոցի տնօրենի մրցույթը

02/09/2025 infomitk@gmail.com