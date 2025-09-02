02/09/2025

Էրդողանը գոհունակություն է հայտնել վերջին շրջանում Հարավային Կովկասում տեղի ունեցած իրադարձություններից

infomitk@gmail.com 02/09/2025 1 min read

Ինչպես հայտնել ենք, նախօրեին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ելույթ է ունեցել «Շանհայի համագործակցության կազմակերպության» (ՇՀԿ) գագաթնաժողովում: 

Էրդողանը գոհունակություն է հայտնել վերջին շրջանում Հարավային Կովկասում և «Միջին միջանցքում» մնայուն խաղաղության, կայունության և բարօրության ուղղությամբ իրականացված քայլերի վերաբերյալ (խմբ. նկատի է ունեցել օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագիրը):

Այս մասին հայտնում է Էրմենիհաբեր-ը:

«Ցանկանում ենք, որ այս քայլերը նպաստեն մարդկային, տնտեսական և առևտրային հարաբերությունների զարգացմանը, տրանսպորտային և հաղորդակցության ուղիների բացմանը»,-հավելել է Թուրքիայի նախագահը:

Հիշեցնենք, որ այսօր՝ սեպտեմբերի 1-ի առավոտյան, Էրդողանը հանդիպում էր ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ: Այս հանդիպման ընթացքում ևս Թուրքիայի նախագահն անդրադարձել էր հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացին և դրանում գրանցված առաջխաղացման վերաբերյալ հայտնել իր գոհունակությունը:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ովքե՞ր են ողբերգության սցենարիստները, ռեժիսորները, ո՞վ է ապահովել «բեմադրության մասսովկան»

02/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սա պատմական քայլ է․ ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարը Մինսկի խմբի և դրան կից կառույցների լուծարման մասին

01/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրամիությունը Հայաստանում կշարունակի դիտորդական առաքելությունը. Մարագոս

01/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՔՊ-ական համայնքապետ Կառլեն Մկրտչյանը սպառնում է քանդել բնակչի գույքը

02/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Էրդողանը գոհունակություն է հայտնել վերջին շրջանում Հարավային Կովկասում տեղի ունեցած իրադարձություններից

02/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գրիգոր Տեր-Ղազարյանի գործարան արկ տեղափոխած բեռնատարի վարորդը հայտնաբերվել է. Լուսանկար

02/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Դո՞ւք եք ԼՂ նախկին ղեկավարին գերի հանձնել Բաքվին. Կարեն Սարգսյանը շփոթվել է ․․․

02/09/2025 infomitk@gmail.com