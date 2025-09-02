Էրդողանը գոհունակություն է հայտնել վերջին շրջանում Հարավային Կովկասում տեղի ունեցած իրադարձություններից

Ինչպես հայտնել ենք, նախօրեին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ելույթ է ունեցել «Շանհայի համագործակցության կազմակերպության» (ՇՀԿ) գագաթնաժողովում:
Էրդողանը գոհունակություն է հայտնել վերջին շրջանում Հարավային Կովկասում և «Միջին միջանցքում» մնայուն խաղաղության, կայունության և բարօրության ուղղությամբ իրականացված քայլերի վերաբերյալ (խմբ. նկատի է ունեցել օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագիրը):
Այս մասին հայտնում է Էրմենիհաբեր-ը:
«Ցանկանում ենք, որ այս քայլերը նպաստեն մարդկային, տնտեսական և առևտրային հարաբերությունների զարգացմանը, տրանսպորտային և հաղորդակցության ուղիների բացմանը»,-հավելել է Թուրքիայի նախագահը:
Հիշեցնենք, որ այսօր՝ սեպտեմբերի 1-ի առավոտյան, Էրդողանը հանդիպում էր ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ: Այս հանդիպման ընթացքում ևս Թուրքիայի նախագահն անդրադարձել էր հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացին և դրանում գրանցված առաջխաղացման վերաբերյալ հայտնել իր գոհունակությունը:
Բաց մի թողեք
Ովքե՞ր են ողբերգության սցենարիստները, ռեժիսորները, ո՞վ է ապահովել «բեմադրության մասսովկան»
Սա պատմական քայլ է․ ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարը Մինսկի խմբի և դրան կից կառույցների լուծարման մասին
Եվրամիությունը Հայաստանում կշարունակի դիտորդական առաքելությունը. Մարագոս