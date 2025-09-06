Ռոնալդուն հյուրանոցի սրահում հրել է իրեն մոտեցած և իր հետ նկարվել ցանկացող երկրպագուին. Լուսանկար

Աշխարհահռչակ ֆուտբոլիստ Ռոնալդուն, որն այս օրերին Հայաստանում է, հյուրանոցի սրահում հրել է իրեն մոտեցած և իր հետ նկարվել ցանկացող երկրպագուին։
Միջադեպը լայն արձանք է գտել համացանցում, ֆուտբոլիստը արժանացել է քննադատությունների։
Պորտուգալիայի հավաքականի ֆուտբոլիստ Կրիշտիանու Ռոնալդուն Հայաստանի հավաքականի հետ խաղից առաջ գրառում է արել «Ինստագրամ»-ում:
«Անհամբեր սպասում եմ վաղվա խաղին»,- գրել է նա:
Հայաստան-Պորտուգալիա հանդիպումը կկայանա սեպտեմբերի 6-ին՝ ժամը 20։00-ին, Վազգեն Սարգսյանի անվան «Հանրապետական» մարզադաշտում։
2026 թվականի Աշխարհի առաջնության եվրոպական գոտու որակավորման փուլի F խմբի առաջին տուրի Հայաստան-Պորտուգալիա հանդիպումը կսպասարկի անգլիական մրցավարական անձնակազմը։
Բաց մի թողեք
Հայաստան-Պորտուգալիա նախախաղային մարզումների ժամանակ լրագրողների մասնակցությամբ դեպքեր են արձանագրվել. ՀՖՖ
Բաքվում հրապարակվել են 15 գերիների բոլոր «ցուցմունքները»
ԵՄ-ի հետ ասոցացման շրջանակներում Հայաստանը կբախվի այլ սակագնային ռեժիմի. Օվերչուկ