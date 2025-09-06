06/09/2025

Ռոնալդուն հյուրանոցի սրահում հրել է իրեն մոտեցած և իր հետ նկարվել ցանկացող երկրպագուին. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 06/09/2025 1 min read

Աշխարհահռչակ ֆուտբոլիստ Ռոնալդուն, որն այս օրերին Հայաստանում է, հյուրանոցի սրահում հրել է իրեն մոտեցած և իր հետ նկարվել ցանկացող երկրպագուին։

Միջադեպը լայն արձանք է գտել համացանցում, ֆուտբոլիստը արժանացել է քննադատությունների։

Պորտուգալիայի հավաքականի ֆուտբոլիստ Կրիշտիանու Ռոնալդուն Հայաստանի հավաքականի հետ խաղից առաջ գրառում է արել «Ինստագրամ»-ում:

«Անհամբեր սպասում եմ վաղվա խաղին»,- գրել է նա:

Հայաստան-Պորտուգալիա հանդիպումը կկայանա սեպտեմբերի 6-ին՝ ժամը 20։00-ին, Վազգեն Սարգսյանի անվան «Հանրապետական» մարզադաշտում։

2026 թվականի Աշխարհի առաջնության եվրոպական գոտու որակավորման փուլի F խմբի առաջին տուրի Հայաստան-Պորտուգալիա հանդիպումը կսպասարկի անգլիական մրցավարական անձնակազմը։

Հայաստանում գտնվող Ռոնալդուն հրել է իրեն մոտեցած երկրպագուին

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստան-Պորտուգալիա նախախաղային մարզումների ժամանակ լրագրողների մասնակցությամբ դեպքեր են արձանագրվել. ՀՖՖ

06/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բաքվում հրապարակվել են 15 գերիների բոլոր «ցուցմունքները»

06/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ի հետ ասոցացման շրջանակներում Հայաստանը կբախվի այլ սակագնային ռեժիմի. Օվերչուկ

06/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

#Ուղիղ․ Նոր մանրամասներ` Բագրատ Սրբազանի գործից

06/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը խոստանում է Ռուսաստանի դեմ «դժոխային պատժամիջոցներ», իրականում ոչինչ չի անում

06/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նույն ասֆալտը, դպրոցն ու թունելը տարբեր ռակուրսների նկարում ու թանկ ծախում են հասարակության վրա․ ԱԺ պատգամավոր

06/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփն ԱՄՆ Պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես վերանվանել է «Պատերազմի նախարարության»

06/09/2025 infomitk@gmail.com