Ուզում էիք սյուրպրիզ՝ մենք դա արեցինք․ Եղիշե Մելիքյան

«Վերջնախաղերը միշտ բարդ են և մենք չենք կարող նման խաղերում հելնենք Եվրոպա և հեշտ գոլեր խփենք և բոլոր գոլային իրավիճակները ռեալիզացնենք»,- ասաց Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանը հետխաղային ասուլիսում պատասխանելով լրագրողների հարցերին։
Նա ասաց, որ չի ուզի մտածել չխփած գոլերի մասին, կարևորը խփած գոլերը Հայաստանի հավաքականին տվեցին հաղթանակ;
Աշխարհի առաջնության ընտրական մրցաշարի երկրորդ տուրում Հայաստանի թիմը տանը 2:1 հաշվով հաղթել է Իռլանդիայի թիմին։
«Ես եմ գլխավոր մարզիչը, թիմի լիդերը և դուխը, ինձ կոտրաված չպետք է տեսնեն ֆուտբոլիստները»,- անդրադառնալով Պորտուգալիայի թիմի հետ խաղից հետո իր պահվածքն ասաց Մելիքյանը, և նշելով, որ ամենածանրն ինքն է տարել պարտությունը և հավելեց. «Մի բան եմ խնդրում, մի նեղացրեք մեզ, հավատացեք մեզ, առանց այն է մեզ դժվար է, մի տարի չէ, որ պորբլեմներով հավաքական ունենք։
Ուզում էիք սյուրպրիզ՝ մենք դա արեցինք»։
