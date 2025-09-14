Մեր տարածաշրջանի համար օդի ջերմաստիճանը սեպտեմբերի 15-22-ը և սեպտեմբերի 22-29-ը կանխատեսվում է նորմայից ցածր. Ազիզյան

Մեր տարածաշրջանի համար օդի ջերմաստիճանը սեպտեմբերի 15-22-ը և սեպտեմբերի 22-29-ը կանխատեսվում է նորմայից ցածր 1-3 աստիճան:
Այս մասին հայտնել է «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ տնօրեն Լևոն Ազիզյանը։
Կանխատեսումները՝ ըստ Եղանակի միջնաժամկետ կանխատեսումների Եվրոպական կենտրոնի (ECMWF):
