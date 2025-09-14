14/09/2025

Մեր տարածաշրջանի համար օդի ջերմաստիճանը սեպտեմբերի 15-22-ը և սեպտեմբերի 22-29-ը կանխատեսվում է նորմայից ցածր. Ազիզյան

infomitk@gmail.com 14/09/2025 1 min read

Մեր տարածաշրջանի համար օդի ջերմաստիճանը սեպտեմբերի 15-22-ը և սեպտեմբերի 22-29-ը կանխատեսվում է նորմայից ցածր 1-3 աստիճան:

Այս մասին հայտնել է «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ տնօրեն Լևոն Ազիզյանը։

Կանխատեսումները՝ ըստ Եղանակի միջնաժամկետ կանխատեսումների Եվրոպական կենտրոնի (ECMWF):

Բաց մի թողեք

1 min read

Սեպտեմբերի 15-ի աստղագուշակ․ Համառ եղեք և ձեզ մոտ ամեն ինչ կստացվի

14/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Այսօր Լեւոն 14-րդ Հռոմի պապի ծննդյան օրն է, նա դարձավ 70 տարեկան

14/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչո՞ւ որոշեցիր Քեզ զրկել մի քանի տարի պատվով ապրելու իրավունքից․ Ղազարյանը՝ Ձախ Հարութին․ Լուսանկար

14/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Սեպտեմբերի 15-ի աստղագուշակ․ Համառ եղեք և ձեզ մոտ ամեն ինչ կստացվի

14/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսական ԱԹՍ-ն խախտել է ՆԱՏՕ անդամ Ռումինիայի օդային տարածքը

14/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը չիրագործելի պայմաններ է առաջադրել Եվրոպային

14/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Այսօր Լեւոն 14-րդ Հռոմի պապի ծննդյան օրն է, նա դարձավ 70 տարեկան

14/09/2025 infomitk@gmail.com