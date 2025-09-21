Եկել է ժամանակը, երբ յուրաքանչյուրիս վճռականությունից և հայրենիքին նվիրվածությունից է կախված մեր Անկախության ապագան. Ռոբերտ Քոչարյան

Հարգելի հայրենակիցներ,
Շնորհավորում եմ Հայաստանի Հանրապետության Անկախության տոնի կապակցությամբ:
Եկել է ժամանակը, երբ յուրաքանչյուրիս վճռականությունից և հայրենիքին նվիրվածությունից է կախված մեր Անկախության ապագան։
ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան
