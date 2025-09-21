21/09/2025

Եկել է ժամանակը, երբ յուրաքանչյուրիս վճռականությունից և հայրենիքին նվիրվածությունից է կախված մեր Անկախության ապագան. Ռոբերտ Քոչարյան

Հարգելի հայրենակիցներ,

Շնորհավորում եմ Հայաստանի Հանրապետության Անկախության տոնի կապակցությամբ:

Եկել է ժամանակը, երբ յուրաքանչյուրիս վճռականությունից և հայրենիքին նվիրվածությունից է կախված մեր Անկախության ապագան։

ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան

