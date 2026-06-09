Հունգարացի պատգամավորները քվեարկել են իրենց աշխատավարձերը 40%-ով կրճատելու օգտին

Հունգարացի պատգամավորները քվեարկել են իրենց աշխատավարձերը կրճատելու օգտին։ Խորհրդարանը հաստատել է կառավարության առաջարկը՝ բազային աշխատավարձը 40%-ով կրճատելու և բազմաթիվ նպաստներ ու արտոնություններ զգալիորեն կրճատելու մասին. օրինակ՝ գրասենյակի վարձը կիսով չափ կրճատվել է։
Նախկինում պատգամավորների աշխատավարձը հունգարական միջին աշխատավարձից երեք անգամ բարձր է եղել, իսկ այժմ այդ հարաբերակցությունը երկուսից պակաս է։
Այնուամենայնիվ, մյուս նպաստները կաճեն, և վերջնական կրճատումը այդքան էլ էական չի լինի։
Պատգամավորների ամսական աշխատավարձը մոտավորապես 6200 դոլարից կկրճատվի մինչև 3700 դոլար։ Նախաձեռնությունը պատկանում է երկրի վարչապետ Պետեր Մագարի «Տիսա» կուսակցությանը, որը խոստանում է կրճատել բյուջետային ավելորդ ծախսերը։
Բաց մի թողեք
Ֆոն դեր Լեյենի 1.4 միլիարդ եվրո արժողությամբ Բաուհաուսի երազանքը չի կարողանում ժառանգություն թողնել
Մեծ Բրիտանիայի ֆինանսական լոբբին վերջապես ցանկանում է մասնակցել ԵՄ-ի հետ հարաբերությունների վերագործարկմանը
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ. Տեխնոլոգիական խոշոր ընկերությունները պետք է սահմանափակեն երեխաների համար նախատեսված անպարկեշտ բովանդակությունը