09/06/2026

EU – Armenia

Հունգարացի պատգամավորները քվեարկել են իրենց աշխատավարձերը 40%-ով կրճատելու օգտին

infomitk@gmail.com 09/06/2026 1 min read

Հունգարացի պատգամավորները քվեարկել են իրենց աշխատավարձերը կրճատելու օգտին։ Խորհրդարանը հաստատել է կառավարության առաջարկը՝ բազային աշխատավարձը 40%-ով կրճատելու և բազմաթիվ նպաստներ ու արտոնություններ զգալիորեն կրճատելու մասին. օրինակ՝ գրասենյակի վարձը կիսով չափ կրճատվել է։

Նախկինում պատգամավորների աշխատավարձը հունգարական միջին աշխատավարձից երեք անգամ բարձր է եղել, իսկ այժմ այդ հարաբերակցությունը երկուսից պակաս է։

Այնուամենայնիվ, մյուս նպաստները կաճեն, և վերջնական կրճատումը այդքան էլ էական չի լինի։

Պատգամավորների ամսական աշխատավարձը մոտավորապես 6200 դոլարից կկրճատվի մինչև 3700 դոլար։ Նախաձեռնությունը պատկանում է երկրի վարչապետ Պետեր Մագարի «Տիսա» կուսակցությանը, որը խոստանում է կրճատել բյուջետային ավելորդ ծախսերը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆոն դեր Լեյենի 1.4 միլիարդ եվրո արժողությամբ Բաուհաուսի երազանքը չի կարողանում ժառանգություն թողնել

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեծ Բրիտանիայի ֆինանսական լոբբին վերջապես ցանկանում է մասնակցել ԵՄ-ի հետ հարաբերությունների վերագործարկմանը

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ. Տեխնոլոգիական խոշոր ընկերությունները պետք է սահմանափակեն երեխաների համար նախատեսված անպարկեշտ բովանդակությունը

09/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Զելենսկին պնդում է՝ Մոսկվան կորցնում է իր ազդեցությունը Հայաստանում և ոչ միայն

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԳՇ պետը՝ զինծառայողների՝ ժամը 20։00-ից հետո ընտրելու մասին

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔՊ-ի ձայները 30-40 % է եղել․ դա է մաքսիմումը. Այս ձևով գուցե հավերժ կարող են ընտրվել

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Որ ուժերն են դիմել վերահաշվարկի համար․ ժամկետն ավարտվեց, մինչև երբ կտևի հաշվարկը

09/06/2026 infomitk@gmail.com