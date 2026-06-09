Հունգարիայի կոռուպցիայի դեմ պայքարի մարմինը հայտարարում է, որ Օրբանի մերձավոր շրջապատը պետք է հետապնդվի «գողացված» միլիարդների համար

Հունգարիայի ամբողջականության մարմնի ղեկավարը պնդում է, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաները վերահսկել են պետական բյուջեն համակարգված կերպով խաբելու սխեմա։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Հունգարիայի նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյաները պետք է հետաքննվեն ԵՄ միլիարդավոր եվրոների կորած միջոցների գործով, հայտնել է երկրի կոռուպցիայի դեմ պայքարի մարմինը։
Կորած գումարը վերադարձնելու կոչը հնչում է այն ժամանակ, երբ Օրբանի իրավահաջորդ Պետեր Մագյարը փորձում է համոզել Բրյուսելին, որ երկիրը պատրաստ է ստանալ ավելի քան 10 միլիարդ եվրոյի ԵՄ կանխիկ, որը սառեցվել է օրենքի գերակայության հետ կապված մտահոգությունների պատճառով։
Հունգարիայի ամբողջականության մարմնի նախագահ Ֆերենց Պալ Բիրոն ասել է, որ «բարձրաստիճան քաղաքական գործիչները կարող են և կարող են հետապնդվել» Օրբանի 16-ամյա կառավարման ընթացքում եվրոպացի հարկատուներին համակարգված կերպով խաբելու ենթադրյալ սխեմային իրենց մասնակցության համար։
Նա ասաց, որ իր թիմը «բացահայտել է մի շարք քրեական գործեր, որոնցում ես անձամբ կարծում եմ, որ մենք որպես երկիր պետք է լինենք… այնպիսի դիրքում, որպեսզի կարողանանք վերականգնել այդ միջոցները և վերադարձնել դրանք, քանի որ դրանց մեծ մասն արդեն լքել է երկիրը», – ասաց Բիրոն: Նա որևէ կոնկրետ մեղադրանք չի ներկայացրել Օրբանի կամ նրա մերձավոր շրջապատի այլ անդամների դեմ: Օրբանը և նրա «Ֆիդես» կուսակցությունը չեն արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքներին։
Հունգարիայի ամբողջականության մարմինը, որը հիմնադրվել է 2022 թվականին Բրյուսելի կողմից առաջ մղված բարեփոխումների շրջանակներում, վերահսկում է ԵՄ միջոցների ծախսը և անվտանգությունը: Այն անկախ է կառավարությունից և, հավանաբար, պատասխանատու կլինի Օրբանի տարիներին ստեղծված կլանային ցանցերի ապամոնտաժմանը նպաստելու համար, որոնք տարածվում են ամեն ինչի վրա՝ շինարարությունից մինչև կոմունալ ծառայություններ և լրատվամիջոցներ: Բիրոն ղեկավարել է վերահսկող մարմինը դրա ստեղծման օրվանից։
Ըստ վերահսկող մարմնի՝ երեք ընկերությունների շնորհվել են պետական պայմանագրերի մեծ մասը՝ ապրանքներ և ծառայություններ մատուցելու համար, որոնց համար գանձվող գումարը արհեստականորեն ուռճացված է: Բիրոն ասել է, որ կառավարությունը վերջին չորս տարիների ընթացքում այս երեք ընկերությունների հետ ծախսել է մոտ 10 միլիարդ եվրո: Նա չի նշել ներգրավված ընկերությունների անունները։
«Գերագնահատումը, որը մենք համարում ենք կոռուպցիոն ռիսկի ենթակա… կկազմի 3.5 միլիարդ եվրո», – ասաց նա՝ հավելելով, որ պետական գնումների մրցույթները «մանիպուլացվել են», և հիմնական ապրանքների գները մի քանի անգամ գերազանցել են շուկայական գինը։ Նախորդ կառավարության օրոք հունգարական պետությունը «դարձել է շուկայի ամենամեծ կազմակերպությունը», – ասաց նա։
Մագյարը, որը պաշտոնը ստանձնել էր մայիսին՝ մեկ ամիս առաջ տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններում տարած հաղթանակից հետո, բազմիցս մեղադրել է իր նախորդին կոռուպցիայի մեջ։
Հունգարիայի կառավարությունը չի արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքներին
Անցյալ ամիս Մագյարը Բրյուսելում հանդիպել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հետ։ Հանդիպումից հետո նա ասել է, որ նրանք համաձայնել են «ապաբացել» մինչև 16.4 միլիարդ եվրո միջոցներ, որոնք Բուդապեշտից պահվել էին ԵՄ օրենսդրությամբ սահմանված պարտավորությունների խախտման պատճառով։
Այնուամենայնիվ, Մագյարի կառավարությունը դեռ պետք է ներկայացնի համոզիչ ծրագիր այն մասին, թե ինչպես է մտադիր իրականացնել կարևոր բարեփոխումներ և բաշխել գումարը մինչև օգոստոսի վերջը, հակառակ դեպքում կարող է ընդհանրապես կորցնել ֆինանսավորումը։
Բիրոյի խոսքով՝ Հունգարիան «զգալիորեն հետ է մնում» այդ միջոցների ծախսման և մոնիթորինգի վերահսկողության հարցում։
Բիրոն ասել է, որ նախորդ կառավարության օրոք ինքը ենթարկվել է քաղաքական դրդապատճառներով հարձակումների, ինչպես նաև կաշառքի փորձերի թիրախ է դարձել՝ փորձելով հետաքննել պետական գնումների սխեման։ Բիրոն ասել է, որ իր կնոջը առաջարկվել է աշխատանք (նա հրաժարվել է ասել, թե ում կողմից), որը ենթադրում էր բարձր վարձատրություն առանց աշխատանքի։ Նա նաև ձերբակալվել է և մեղադրվել իր ծառայողական մեքենան անպատշաճ կերպով օգտագործելու մեջ։
Բիրոյի խոսքով՝ նոր վարչակազմը պետք է հնարավորինս շուտ անդրադառնա կոռուպցիայի և սպառնալիքների վերաբերյալ այս մեղադրանքներին, այդ թվում՝ հետաքննելով ենթադրյալ խախտումների համար պատասխանատու անձանց։
«Նոր կառավարության, այս ջախջախիչ հաղթանակի վրա հիմնված հիմնական մանդատներից մեկը կոռուպցիայի դեմ պայքարն ու միջոցների վերականգնումն է», – ասել է Բիրոն։ «Արդարադատությունը պետք է իրականացվի, և մարդիկ պետք է վերադարձնեն իրենցից գողացվածը»։
«Զրոյական հանդուրժողականություն»
Մեկնաբանելով մեղադրանքները՝ Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակը նշել է, որ «ԵՄ բյուջեի դեմ խարդախության նկատմամբ զրոյական հանդուրժողականություն կա»։
«Անդամ պետությունները առաջին հերթին են կանխարգելում, հայտնաբերում և արդյունավետորեն պայքարում ԵՄ ֆինանսավորման հետ կապված ցանկացած անկանոնության, այդ թվում՝ խարդախության դեմ, որը նրանք իրականացնում են, օրինակ՝ համախմբման հիմնադրամների դեպքում», – հավելեց խոսնակը: Եթե ԵՄ քննիչներն ու դատախազները հայտնաբերեն անկանոնություններ, «Հանձնաժողովը կհետևի անդամ պետություններին՝ ապահովելու համար, որ ԵՄ-ի կողմից չարաշահված ցանկացած ֆինանսավորում վերականգնվի շահառուներից»:
Բիրոն ասել է, որ Մադգարիայի կառավարությունը դեռևս չի դիմել մարմնին և չի որոշել, թե ինչպես է ցանկանում համագործակցել վերահսկող մարմնի հետ, բայց որ նրանք պատրաստ են կիսվել իրենց իմացածով:
«Մենք ունենք մեծ քանակությամբ տեղեկատվություն և բացահայտել ենք մի շարք դեպքեր», – ասել է նա, – «կախված նրանից, թե ինչպես կհաստատվի միջգերատեսչական համագործակցությունը և ինչպիսին կլինի ակտիվների վերականգնման գործակալության դերը. կամ մենք կարող ենք դա անել ինքներս, կամ կարող ենք այս տեղեկատվությունը փոխանցել համապատասխան մարմիններին»:
Ակտիվների վերականգնման ազգային գրասենյակը նոր մարմին է, որը Մադգարիան խոստացել է ստեղծել պետական ակտիվների ապօրինի յուրացման դեպքերը հետաքննելու համար:
Մադգարիան անցյալ ամիս հայտարարեց, որ իր կառավարությունը կմիանա Եվրոպական դատախազությանը, ինչից Օրբանը հրաժարվել էր: Եվրոպական հանձնաժողովին (EPPO) վերապահված է ԵՄ բյուջեին առնչվող հանցագործությունների, ինչպիսիք են խարդախությունը և կոռուպցիան, հետաքննելու և քրեական հետապնդում իրականացնելու լիազորություններ։
Բաց մի թողեք
Բեռլինը հայտարարում է, որ Եվրոպան պատրաստ է ստանձնել ղեկը ԱՄՆ-ից Պուտինի հետ բանակցություններում
Գործարարներն ու արհմիությունները միավորվում են Շվեյցարիայի ներգաղթի սահմանափակման դեմ՝ կիրակի օրվա հանրաքվեից առաջ
Ռուսաստանի պատերազմը Ուկրաինայում կորոշեն զինվորները, այլ ոչ թե բանակցությունները