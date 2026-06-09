09/06/2026

EU – Armenia

Զելենսկին պնդում է՝ Մոսկվան կորցնում է իր ազդեցությունը Հայաստանում և ոչ միայն

infomitk@gmail.com 09/06/2026 1 min read

Ռուսաստանը կորցնում է իր քաղաքական դիրքերը հետխորհրդային տարածքում։ Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին The Guardian-ին տված հարցազրույցում։

Գնահատելով տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը՝ Զելենսկին նշել է, որ Ադրբեջանն այժմ լիովին անկախ է, իսկ Հայաստանում վերջերս կայացած ընտրությունները ցույց տվեցին այդ երկրի ինքնուրույն լինելու մեծ հաջողությունը։

Ավելին, ըստ Ուկրաինայի նախագահի, ռուսներն արդեն կորցրել են Մոլդովայի նկատմամբ վերահսկողությունը։

«Նրանք կորցնում են ազդեցությունը տարբեր երկրներում, այդ թվում՝ Մոլդովայում, Հայաստանում և Ադրբեջանում։ Ավելին, նրանք հայտնվել են մեկուսացված Եվրոպայի և Միացյալ Նահանգների կողմից։ Ըստ էության, նրանք մնացել են միայնակ», – հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։

Միևնույն ժամանակ, նրա պնդմամբ, ազատ և անկախ Ուկրաինան մնում է Կրեմլի համար ամենամեծ քաղաքական սպառնալիքը, իսկ Կիևի ապագա անդամակցությունը Եվրամիությանը ներքին խնդիրներ կառաջացնի հենց Ռուսաստանի ներսում. «Իհարկե, նրանք չեն ցանկանում կորցնել Ուկրաինան, քանի որ անկախ և ազատ Ուկրաինան Ռուսաստանի համար ամենամեծ և քաղաքականապես ամենավտանգավոր երկիրն է»։

Բաց մի թողեք

1 min read

ՔՊ-ի ձայները 30-40 % է եղել․ դա է մաքսիմումը. Այս ձևով գուցե հավերժ կարող են ընտրվել

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Այս ընտրությունները չեն անցել ազատ ու արդար, արդյունքները պետք է վիճարկվեն․ «ՀայաՔվե»

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ընտրախատումները ծավալուն են եւ տարաբնույթ. Գոհար Մելոյան

09/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Զելենսկին պնդում է՝ Մոսկվան կորցնում է իր ազդեցությունը Հայաստանում և ոչ միայն

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԳՇ պետը՝ զինծառայողների՝ ժամը 20։00-ից հետո ընտրելու մասին

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔՊ-ի ձայները 30-40 % է եղել․ դա է մաքսիմումը. Այս ձևով գուցե հավերժ կարող են ընտրվել

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Որ ուժերն են դիմել վերահաշվարկի համար․ ժամկետն ավարտվեց, մինչև երբ կտևի հաշվարկը

09/06/2026 infomitk@gmail.com