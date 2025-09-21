21/09/2025

Հիշեք, կան մնայուն արժեքներ՝ հակառակ այս բոլոր դառնությունների ու սրտնեղությունների. Լևոն Տեր-Պետրոսյան

Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գրառում է կատարել ՀՀ Անկախության տոնի առիթով․

««Հիշեք, կան մնայուն արժեքներ՝ հակառակ այս բոլոր դառնությունների ու սրտնեղությունների: Այդ արժեքներից գլխավորը Հայաստանի անկախությունն ու մեր պետականության վերականգնումն է, ինչի առթիվ սրտանց շնորհավորում եմ»։

