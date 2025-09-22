Վլադիմիր Պուտինը պահպանում է Ուկրաինայում իրավիճակի դիվանագիտական կարգավորմամբ հետաքրքրվածությունը, բաց է դրա համար և ապավինում է ԱՄՆ հետ այդ տրեկում աշխատանքի շարունակմանը:
Այս մասին Պուտինի մամուլի քարտուղար Պեսկովն ասել է Ռուսաստանի պետական հեռուստատեսության լրագրող Պավել Զարուբինին:
Պեսկովն, ընդսմին, չի բացառել, որ Մեծ Բրիտանիայում Դոնալդ Թրամփին «պատմել են այսուհետ ևս Ռուսաստանի դեմ ճնշում գործադրելու և պատժամիջոցների խստացման ուղին ընտրելու մասին»,- և ամփոփել, որ «դա կարգավորմանը չի օգնի»:
Մեծ Բրիտանիա ԱՄՆ նախագահի երկրորդ պետական այցի կարևորությունը վերլուծաբանների մեծ մասը համարում է ոչ թե վարչապետ Սթարմերի, այլ Միացյալ թագավորության միապետ Կառլ Երրորդի հետ բանակցությունը: Արևմտյան մամուլը հատկապես ընդգծում է Կառլ Երրորդի այն միտքը, որ ԱՄՆ-ը և Մեծ Բրիտանիան չպետք է թույլ տան դեմոկրատական ինստիտուտների թուլացումը:
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը «փաստահավաք լրագրող» չէ: Երբ նա չի բացառում, որ Լոնդոնում Թրամփին «պատմել են» Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների խստացման ճանապարհն ընտրելու մասին, պետք է հաստական, որ Մոսկվայում Կառլ Երրորդ-Թրամփ բանակցություններից անհանգստացած են:
Վաշինգտոնի և Լոնդոնի քաղաքակրթական-արժեհամակարգային ժառանգորդությունը ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, և Արևմուտք ասելիս շատ հաճախ նկատի է առնվում հենց այդ իրողությունը:
Ըստ երևույթին, Միացյալ թագավորության գահակալ Կառլ Երրորդին հաջողվել է ԱՄՆ նախագահին, ինչպես արևմտյան լրագրողներից մեկն է ձևակերպել՝ որոշակիորեն «կտրել ռուսական ծծակից»:
Այդ մասին անուղղակի վկայում է Ուկրաինայի հարցով Թրամփի հատուկ բանագնաց Քելոգի The Telegraph-ին հարցազրույցը, որտեղ նա Վլադիմիր Պուտինի հասցեին թույլ է տվել ոչ միայն քաղաքական, այլև անձնական բնույթի խիստ կոշտ որակումներ:
Քելոգն, ի մասնավորի, ասել է, որ Պուտինը «եղել և մնացել է կգբ-ական»: Ըստ ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնացի՝ Ռուսաստանի նախագահը «ցույց է տալիս, թե անգլերեն չգիտի, բայց մի քանի անգամ նրա այդ կեղծիքը բացահայտվել է»: Քելոգն ամփոփել է, որ Պուտինին կարող է կանգնցեն մի «ուժը, հաստատակամ իշխանությունը և միջազգային հզորությունը»:
Ի վերջո նա ոչ ուղղակի, բայց բավական թափանցիկ բացահայտել է, որ Թրամփը Զելենսկուն «չի պարտադրի Ղիմը և Դոնբասը ճանաչել ռուսաստանապատկան»: Քելոգը համարում է, որ Ուկրաինան «պետք է ունենա տարածքների վերադարձի երկարաժամկետ ծրագրավորում»:
Կարելի է հասկանալ, որ Լոնդոնում Թրամփին «հեղափոխել են», որպեսզի վերադառնա կարգավորման իր սկզբնապայմանին՝ զորքերի շփման գծով հրադադար, մյուս հարցերի շուրջ՝ երկարաձգված բանակցություններ:
Մոսկվայի համար այդ պայմանն անընդունելի է: Եվրամիության անվտանգության և արտաքին քաղաքականության գերագույն հանձնակատար Կալասը կանխատեսել է, որ ուկրաինական պատերազմը «կշարունակիվի ևս մեկ-երկու տարի»:
