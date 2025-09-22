22/09/2025

Կյանքից անժամանակ հեռացել է Շուշիի ազատագրմանը մասնակցած գնդապետ Գագիկ Ավշարյանը. Լուսանկար

22/09/2025

Կյանքից անժամանակ հեռացել է 1992թ. Շուշիի S-72 տանկի անձնակազմից հրաշքով ողջ մնացած հրամանատար, Արցախի զրահատանկային ծառայության հիմնադիր, գնդապետ Գագիկ (Գագա) Ավշարյանը։

Գագիկ և Մխիթար Ավշարյան եղբայրները մասնակցել են Շուշիի ազատագրմանը և առաջինն են իրենց զրահատեխնիկայով մտել քաղաք:

Blog Image

