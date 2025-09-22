Կյանքից անժամանակ հեռացել է Շուշիի ազատագրմանը մասնակցած գնդապետ Գագիկ Ավշարյանը. Լուսանկար

Կյանքից անժամանակ հեռացել է 1992թ. Շուշիի S-72 տանկի անձնակազմից հրաշքով ողջ մնացած հրամանատար, Արցախի զրահատանկային ծառայության հիմնադիր, գնդապետ Գագիկ (Գագա) Ավշարյանը։
Գագիկ և Մխիթար Ավշարյան եղբայրները մասնակցել են Շուշիի ազատագրմանը և առաջինն են իրենց զրահատեխնիկայով մտել քաղաք:
Բաց մի թողեք
Սեպտեմբերի 22-ի աստղագուշակ․ Շատ բան կհասցնեք, կյանքի կկոչեք այն, ինչ վաղուց եք մտածել
Կողոպուտ կամ գողություն կատարելը իրավական հետևանքներից զատ կարող է հանգեցնել վիզայի հետկանչի․ ԱՄՆ դեսպանատուն
Ասում են՝ տղայիս կորցրեցի, լավ ա քեզ չեմ կորցրել, Նիկո՛լ ջան․ Աշոտ Տոնոյան