22/09/2025

Հիմա էն ասեք, բանավեճի գալո՞ւ եք, թե` ոչ․ Փաշինյանը` նախկին նախագահներին

infomitk@gmail.com 22/09/2025 1 min read

Երբ ժողովուրդն ուրախ է, բանավեճից փախչող հայտնի եռյակը տխուր է։ Հիմա ժողովուրդն ուրախ է, որ խաղաղություն է, որ զինվոր չի զոհվում։ Իսկ բանավեճից փախչող եռյակը դրանից ընկճախտի մեջ է հայտնվել։

Այս մասին գրել է Նիկոլ Փաշինյանը. «Զոհերի իրական թիվը նրանց բավարար չէ եւ առիթը բաց չեն թողնում զոհերի իրենց երազած թվերը բարձրաձայնելու, մանավանդ որ «թարսի պես» այդ թիվը չի ավելանում։ Հիմա էն ասեք, բանավեճի գալու՞ եք, թե ոչ»։

