Ով կլինի Հայաստանում Իրանի նոր դեսպանը․ Լուսանկար

Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոբհանիի առաքելության ավարտից հետո արդեն հայտնի է նոր դեսպանի անունը։
Խալիլ Շիրղոլամին կլինի նոր ներկայացուցիչը Հայաստանում, գրել են ԶԼՄ-ները։
Շիրղոլամին ներկայումս Արտաքին գործերի նախարարության Քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնի հետազոտությունների և ուսումնասիրությունների փոխտնօրենն է։
Սա դիվանագետի առաջին առաքելությունը կլինի որպես դեսպան։
Բաց մի թողեք
Վահագն Արսենյանը կդառնա Վայոց Ձորի մարզպետ
Սամվել Կարապետյանի ուղերձը ԱԱԾ մեկուսարանից
Երևանում ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովին Ադրբեջանի ներկայացուցիչը համաձայնել է հարցազրույց տալ