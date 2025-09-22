Ջերմուկ համայնքի ղեկավար Վահագն Արսենյանը կդառնա Վայոց Ձորի մարզպետ։
Ըստ հավաստի աղբյուրների, Վայոց Ձորի ներկայիս մարզպետ Կոլյա Միքայելյանը պաշտոնանկ կարվի։
