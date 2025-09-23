ԱՄՆ-ում ոստիկանությունը կանգնեցրել Է Մակրոնի ավտոշարասյունը. Տեսանյութ

«Նյու Յորքի ոստիկանությունը կանգնեցրել Է Մակրոնի ավտոշարասյունը»:
Այս մասին գրում են միջազգային լրատվամիջոցները:
Թրամփի ավտոշարասյան անցելու համար փողոցները փակ են եղել, իսկ իրավապահները սխալմամբ կանգնեցրել են Ֆրանսիայի նախագահի մեքենան:
Մակրոնը դուրս է եկել ավտոմեքենայից, զանգահարել ԱՄՆ նախագահին և կատակով խնդրել «բացել ճանապարհը»:
Տեսանյութն՝ այստեղ
