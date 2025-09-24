24/09/2025

Ինչ վարկածներ են շրջանառվում Վալոդյա Գրիգորյանի սպանության հետ կապված

infomitk@gmail.com 24/09/2025 1 min read

Երեկ գիշեր զինված հարձակման զոհ են դարձել Փարաքար համայնքի ընդդիմադիր ղեկավար Վալոդյա Գրիգորյանը և նրա ընկերը, ով ոստիկանության աշխատակից էր, մեկ անձ էլ վիրավոր է: Իրավապահները դեռ չեն բացահայտել հանցագործությունը, սակայն տեղի ունեցածի մասին վարկածներ են շրջանառվում:

Հայտնի է, որ Գրիգորյանը հակամարտության մեջ էր Մերձավանի նախկին համայնքապետ, ՔՊ-ական Մհեր Ախտոյանի հետ, երկուսի թիմերի միջեւ մշտական բախումն առաջին անգամ ողբերգական ավարտ ունեցավ այս տարվա փետրվարի 5-ին, Մերձավանում հնչել էին կրակոցներ, սպանվել էր մեկ անձ, որը հետո պարզվեց, որ Ախտոյանի ազգականն է:

Չի բացառվում, որ սա վենդետայի դրսեւորում է, ինչի թիվ մեկ պատասխանատուն իրավապահներն են, որոնք չեն փորձել կանխել այս զարգացումները։

Ախտոյանի ազգականի սպանության դեպքով մեղադրյալի աթոռին էր հայտնվել նաև Վալոդյա Գրիգորյանի եղբայրը և նրա շրջապատի մարդիկ։ Կրակոցներից ամիսներ անց համայնքում ընտրություններ եղան, և համայնքապետ ընտրվեց Վալոդյա Գրիգորյանը՝ «Միասնություն» դաշինքով, բացարձակ մեծամասնությամբ, ստանալով ընտրողների 57 տոկոս քվեն:

Սակայն համայնքում ներքին լարված մթնոլորտը իշխանության թիմակիցների և Վալոդյա Գրիգորյանի միջև շարունակվում էր ու տեղացիները չեն բացառում, որ նախորդ սպանությունն ու երեկվանը միմյանց հետ կապված են, ամենաթողության եւ կառավարման քաոսի հետեւանքով համայնքապետը սպանվեց։

Բաց մի թողեք

1 min read

Բացառիկ տեսանյութ․ Ինչպես է տեղի ունեցել Վալոդյա Գրիգորյանի սպանությունը

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

#ՈՒՂԻՂ. Սպшնվել է ընդդիմադիր համայնքապետ Վոլոդյա Գրիգորյանը. ի՞նչ է կատարվում Մերձավանում

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

#Ուղիղ․ Ժողովրդավարության հայկական ֆորումը. Տեսանյութ

23/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բորիս Ավագյանի փատաբանը հայտարարել է, որ չի հավատում ինքնաuպանության վարկածին

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բացառիկ տեսանյութ․ Ինչպես է տեղի ունեցել Վալոդյա Գրիգորյանի սպանությունը

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հակամարտությունն ավարտվել է, շնորհակալություն Թրամփին․ Հիքմեթ Հաջիև

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վալոդյան համեստ, բայց ուժեղ տղա էր, ու դա ՔՊ -ի համար խնդիր էր

24/09/2025 infomitk@gmail.com