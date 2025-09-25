Ես հավատում եմ Սամվել Կարապետյանի մտահղացմանը․ Լևոն Ջավախյան

ՆՈՐ ՄՈՏԵՑՈՒՄ
«Մեր ժողովրդին անուն ու պատիվ են բերելու ոչ թե քաղաքական գործիչները, այլ արվեստում, գիտության և կրթության ասպարեզում աչքի ընկած տաղանդավոր հայ անհատները»։
Մոտավորապես այսպիսի ուղերձ է հայրենակիցներին հղել մեծ բարերար Սամվել Կարապետյանը կալանավայրից։
Սա բոլորովին նոր մոտեցում է Հայաստանի Հանրապետության զարգացման և բարգավաճման ճանապարհին։
Հայաստանը զավթած փոքրիկ խմբակը բացի պառակտիչ գործունեությունից, յոթ տարի շարունակ ոչինչ չարեց Հայաստանի ինտելեկտուալ զարգացման համար, ընդհակառակը վերացրին գիտությունը, կրթությունը և արվեստը խթանող բոլոր տեսակի մրցանակներն և աջակցության աղբյուրները, խարխլեցին գիտությունների ակադեմիան, կրթական համակարգը։
Հիմա էլ «Ակադեմիական քաղաք» անվան տակ սպառնում են հիմնահատակ կործանել բարձրագույն կրթության համակարգը։ Իրենց ոչ այնքան հետաքրքրում է Հայաստանի կրթական համակարգի զարգացումն, այլ մայրաքաղաքի սրտում գտնվող ինստիտուտների և համալսարանինների շենքերը, որոնք իրենց անձնական շահի համար անգնհատելի չալաղաջ են։
Ես հավատում եմ Սամվել Կարապետյանի մտահղացմանը։
Աստված օգնական։
Լեւոն Ջավախյան
Բաց մի թողեք
Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռացվի Հայաստանի կառավարչի պաշտոնից․ Դավիթ Համբարձումյան
Քո սկսած պայքարը անավարտ չի մնալու, Վալոդյա ջան … Լուսանկար
2 տարի առաջ այս օրը, Արցախի դեմ ադրբեջանական հարձակման ու բռնի տեղահանման օրերին, ևս մեկ ողբերգություն արձանագրվեց