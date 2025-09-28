28/09/2025

Հունաստանում ՀՀ դեսպան Տիգրան Մկրտչյանը մասնակցել է միջոցառմանը՝ վերնագրված «Դուրղուտին հիշում է շրջափակումը»․ Լուսանկարներ

infomitk@gmail.com 28/09/2025 1 min read

Հունաստանում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Տիգրան Մկրտչյանը մասնակցեց Աթենքի քաղաքապետարանի հովանավորությամբ, Հունաստանի Հայերի Միության և «Պիղասոս» մարզամշակութային կազմակերպության համատեղ կազմակերպած հիշատակի միջոցառմանը՝ վերնագրված «Դուրղուտին հիշում է շրջափակումը»։

Միջոցառումը նվիրված էր Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին Աթենքի Դուրղուտի թաղամասում նացիստական բռնությունների զոհ դարձածներին, որոնց թվում նաև բազմաթիվ հայեր են։

May be an image of 5 people, saxophone, trumpet, clarinet and oboe

Դեսպան Մկրտչյանը ծաղկեպսակ զետեղեց հուշարձանին և հանդես եկավ ողջույնի խոսքով՝ ընդգծելով հայ և հույն ժողովուրդների պատմական բարեկամության, ընդհանուր պայքարի և պատմական հիշողության պահպանման կարևորությունը։

Միջոցառմանը ներկա էին Հունահայոց թեմի առաջնորդ Տեր Խորեն եպիսկոպոս Առաքելյանը, Աթենքի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչներ, Ատտիկայի շրջանի փոխնահանգապետեր, Հունաստանի խորհրդարանի պատգամավորներ, ինչպես նաև տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ։

May be an image of 11 people

Մշակութային ծրագրով հանդես եկան «ԱՎԵՏԻՍ» հայկական ժողովրդական պարախումբը և Մկրտիչ Պողոսյանի ժողովրդական երաժշտական խումբը։

Նրանց ելույթները հատուկ ընդգծեցին հայերի և հույների միասնական ոգին և դիմադրության պայքարի խորհրդանշական նշանակությունը։

May be an image of 1 person, trumpet, saxophone, clarinet and oboe

May be an image of 12 people, clarinet and text that says 'PS AILL M.I AILE पਾ'

May be an image of 7 people and monument

May be an image of 6 people and crowd

Բաց մի թողեք

1 min read

Լրագրողների համար դատական նիստերի տեսանկարահանումը և ձայնագրումը, դրանց հրապարակումը լինելու է արգելված

28/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԴՕԿ-ը մասնակցելու է համապետական առաջիկա ընտրություններին. Վարդան Ղուկասյան

28/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Մեր ձևով» շարժման անդամներն Արմավիրի մարզի գյուղերում ներկայացրել են գյուղական համայնքների զարգացման իրենց տեսլականը

28/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հունաստանում ՀՀ դեսպան Տիգրան Մկրտչյանը մասնակցել է միջոցառմանը՝ վերնագրված «Դուրղուտին հիշում է շրջափակումը»․ Լուսանկարներ

28/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Որն է Արաքս գյուղում 39-ամյա տղամարդու սպանության պատճառը, ով է սպանողը․ Մանրամասներ

28/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վենդետայի դեպքում լրացուցիչ մարդ սպանելը ոչ միայն տրամաբանական չէ, այլև «շահավետ» չէ

28/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոլդովայի խորհրդարանական ընտրությունները կարող են համարվել կայացած. ԿԸՀ նախագահ

28/09/2025 infomitk@gmail.com