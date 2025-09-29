29/09/2025

Ես պայքարելու եմ այնքան ժամանակ, որքան կներեն իմ ֆիզիկական ուժերը․ Լևոն Տեր-Պետրոսյան

infomitk@gmail.com 29/09/2025 1 min read

«Թեեւ, գուցե անհամեստաբար, ես համարում եմ, որ լիովին կատարել եմ իմ պարտքը ժողովրդի ու երկրի հանդեպ, սակայն անգամ դա ինձ իրավունք չի տալիս հեռանալ ասպարեզից, քանի դեռ Հայաստանը գտնվում է այսպիսի թշվառ վիճակում։

Ես պայքարելու եմ այնքան ժամանակ, որքան կներեն իմ ֆիզիկական ուժերը եւ որքան իմ ծառայությունը պահանջված կլինի ժողովրդի կողմից։

Ես լիովին հասկանում եմ ձեր զայրույթը անարդար իրականության դեմ, բայց երբեք չէի ցանկանա, որ այդ զայրույթը վերածվեր մաղձի ու չարացածության»։

ՀՀ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյան

Բաց մի թողեք

1 min read

Չորս օրում՝ չորս սպանություն․ պետությունը դադարել է կատարել իր առաքելությունը

29/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոլդովայի սցենարը կարող է կրկնվել Հայաստանում․ Լուսանկար

29/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սամվել Կարապետյանի ուղերձը ԱԱԾ մեկուսարանից

29/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Այսուհետև ցանկացած տեսակի ինֆարկտով հիվանդը կարող է ստենտավորվել պետպատվերով, եթե ցուցանիշները համապատասխանեն

29/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Չորս օրում՝ չորս սպանություն․ պետությունը դադարել է կատարել իր առաքելությունը

29/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ես պայքարելու եմ այնքան ժամանակ, որքան կներեն իմ ֆիզիկական ուժերը․ Լևոն Տեր-Պետրոսյան

29/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոլդովայի սցենարը կարող է կրկնվել Հայաստանում․ Լուսանկար

29/09/2025 infomitk@gmail.com