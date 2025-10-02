02/10/2025

Ադրբեջանցիների ոչխարները Սոթքից մտել են Հայաստան

02/10/2025

Ադրբեջանցիների ոչխարները, բավականին մեծ քանակով, Սոթքի հատվածով այսօր անցել են ՀՀ տարածք: 

Սոթք համայնքի ղեկավար Սևակ Խաչատրյանը հաստատել է լուրը:

Հարցին, թե կոնկրետ ո՞ր հատվածում և ու՞մ վերահսկողության տակ է այժմ գտնվում ոչխարների հոտը, համայնքի ղեկավարն ասաց, որ այդ մասով տեղեկացված չէ:

Մեր մյուս դիտարկմանը, թե՞ արդյոք տեղեկացրել է այդ մասին վերադասներին կամ պատկան մարմիններին, Խաչատրյանն ասաց, որ միջադեպի մասին տեղեկացված են և հարցը գտնվում է «վերին օղակների» ուշադրության ներքո:

Հետաքրքրվեցինք նաև, նկատի ունի Վարդենիսի համայնքապետարա՞նը, Գեղարքունիքի մարզպետարա՞նը կամ գուցե ՊՆ-ն, Սոթքի համայնքապետը նշեց, որ, ըստ երևույթին, այո, «վերին մակարդակով»:

