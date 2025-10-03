03/10/2025

Իրանի դեմ «նոր պատերազմ է հասունանում»

Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտնում է, որ հոկտեմբերի 2-ին ուժի մեջ է մտնում Իրանի հետ համապարփակ ռազմավարական համագործակցության մասին պայմանագիրը:

«Պայմանագիրն արտահայտում է Ռուսաստանի և Իրանի քաղաքական բարձր ղեկավարության ընտրությունը՝ հօգուտ բարեկամական, բարիդրացիական հարաբերությունների հետագա համակողմանի ամրապնդման, որ համապատասխանում է երկու պետությունների ժողովուրդների շահերին»,- ասվում է ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական հաղորդագրությամբ, որ փոխանցում է ՌԻԱ Նովոստին:

Ռուս-իրանական համապարփակ համագործակցության մասին պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Իրանի նկատմամբ ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի կողմից պատժամիջոցների վերագործարկմանը գրեթե համաժամանակյա:

Պայմանագրի առանձին դրույթներ վերաբերում են ռուս-իրանական էներգետիկ համագործակցությանը, որտեղ առանցքային նշանակություն ունի Ադրբեջանի դիրքորոշումը: Խոսքը, մասնավորապես, Ռուսաստանից Իրան տարեկան մի քանի տասնյակ միլիարդ խորանարդ մետր գազի տարանցման ծրագրի մասին է:

Վերջին օրերին Բաքվի լրատվամիջոցները բավական թափանցիկ ասել են, որ Ադրբեջանը «դեռևս վերջնական որոշում չի ընդունել»: Ադրբեջանի տարածքով Ռուսաստանից Իրան գազատար կառուցվել է դեռևս խորհրդային շրջանում, բայց այդ խողովակաշարի թողունակությունը մեծ չէ: Ռուսաստանը մտադրված է Ադրբեջանի տարածքով դեպի Իրան նոր գազատար կառուցել:

Մոտ երկու շաբաթ առաջ Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևն այցելել է Թեհրան: Նրան ընդունել է Իրանի նախագահ Փեզեշքիանը, այնուհետև Մուստաֆաևը բանակցություններ է վարել Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Լարիջանիի հետ:

Իրանի արտաքին գործերի նախարար Արաղչին հայտարարել է, որ միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների ձախողման պատճառը Միացյալ Նահանգներն են: Ըստ իսրայելական աղբյուրների, Իրանը երկրի արևելյան նահանգներում վերականգնում է հեռահար հրթիռների արձակման հարթակներ:

Բաքվի իշխանական լրատվամիջոցները ենթադրում են, որ Իրանի դեմ «նոր պատերազմ է հասունանում»:

