03/10/2025

Չեխիայում խորհրդարանական ընտրություններ են, ոնց էլ ընտրատեղամասը փակում, հաջորդ օրը շարունակում են ընտրել

infomitk@gmail.com 03/10/2025 1 min read

Չեխիայի Հանրապետությունում մեկնարկել են խորհրդարանական ընտրությունները, որոնք կարող են հանգեցնել երկրի քաղաքական կուրսի փոփոխության: 

Ընտրատեղամասերը բացվել են հոկտեմբերի 3-ին, ժամը 14:00-ին (Երևանի ժամանակով 16:00-ին) և բաց կմնան մինչև 22:00-ն (Երևանի ժամանակով՝ 00:00-ին), ապա կվերաբացվեն շաբաթ առավոտյան՝ գործելով մինչև տեղական ժամանակով 14:00-ն:

Նշվում է, որ ավելի քան ութ միլիոն քաղաքացի իրավունք ունի քվեարկելու:

Աջակողմյան պոպուլիստ և միլիարդատեր Անդրեյ Բաբիշը, ANO կուսակցության առաջնորդը, լավ հնարավորություն ունի վերադառնալու իշխանություն չորս տարի ընդդիմությունից հետո: STEM գործակալության կողմից անցկացված հարցման համաձայն, նրա քաղաքական ծրագիրը ստանում է ընտրողների 29.3 տոկոսի աջակցությունը: Բաբիշը, ի թիվս այլնի, պաշտպանում է Ուկրաինային զենքի վաճառքը դադարեցնելու գաղափարը:

Չեխիայի վարչապետ Պետր Ֆիալան և նրա կենտրոնամետ աջակողմյան դաշինքը՝ «Սպոլու»-ն, կորցնում են աջակցությունը և կարող են հույս դնել միայն 20.5 տոկոսի վրա:

Գործարար Տոմիո Օկամուրայի ծայրահեղ աջ, հակամիգրացիոն կուսակցությունը՝ «Ազատություն և ուղիղ ժողովրդավարություն»-ը, պայքարում է երրորդ տեղի համար։

Սոցիոլոգների կարծիքով, քվեարկության նախօրեին ընտրողների մինչև մեկ երրորդը մնացել է անորոշ։ «Նովա»-ի վերջին հեռուստաբանավեճի ժամանակ մրցակիցները միմյանց մեղադրում էին ստի մեջ։ Բաբիշը կտրուկ քննադատեց ԵՄ նախաձեռնությունները, ինչպիսիք են «Կանաչ գործարքը», միգրացիոն պայմանագիրը և արտանետումների առևտրի համակարգը։

Մյուս կողմից, Ֆիալան զգուշացրեց, որ Բաբիշը «կքաշի երկիրը դեպի արևելք»։

«Ռուսաստանը մեզ փորձարկում է, փորձում է մեզ, ուստի մենք պետք է ամեն ինչ անենք ուժեղ լինելու համար», – ասաց 61-ամյա վարչապետը՝ դիմելով ընտրողներին։

Ընտրությունները կորոշեն Չեխիայի Հանրապետության հիմնական պալատի՝ խորհրդարանի 200 տեղանոց ստորին պալատի կազմը։ Քվեաթերթիկների հաշվարկի առաջին նշանակալի արդյունքները սպասվում են միայն շաբաթ երեկոյան։

Քվեարկությունից հետո գլխավոր դերը կանցնի նախագահ Պետր Պավելին, որին կհանձնարարվի կառավարություն ձևավորել։ ՆԱՏՕ-ի նախկին գեներալը 2023 թվականի հունվարին կայացած նախագահական ընտրություններում հաղթեց Սլովակիայում ծնված Բաբիշին։

Չեխիայում մեկնարկել են խորհրդարանական ընտրությունները. ո՞վքեր են ֆավորիտները

Բաց մի թողեք

1 min read

Գերմանիան հոկտեմբերի 3-ին նշում Է Միասնության օրը․ Լուսանկարներ

03/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սանդուն՝ ուր, Ալիևն՝ ուր

03/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրեն հռչակել է ազատ աշխարհի առաջնորդ և առաջարկել սեփական ծրագիրը․ Լուսանկար

03/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՔՊ-ն որոշել է առողջապահության ոլորտը «ղեկավարել» բուժքրոջ ձեռամբ, սովետ լիներ՝ կթվորուհին կլիներ

03/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Չեխիայում խորհրդարանական ընտրություններ են, ոնց էլ ընտրատեղամասը փակում, հաջորդ օրը շարունակում են ընտրել

03/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հոկտեմբերի 4-ի աստղագուշակ․ Կենտրոնանալ այն խնդիրների վրա, որոնք պահանջում են ձեր ուշադրությունը հենց հիմա

03/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

82-ամյա Միշա Գրիգորյանը ինքնասպանության փորձ կատարելուց հետո ստիպված լքում է Հայաստանը

03/10/2025 infomitk@gmail.com