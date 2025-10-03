Չեխիայում խորհրդարանական ընտրություններ են, ոնց էլ ընտրատեղամասը փակում, հաջորդ օրը շարունակում են ընտրել

Չեխիայի Հանրապետությունում մեկնարկել են խորհրդարանական ընտրությունները, որոնք կարող են հանգեցնել երկրի քաղաքական կուրսի փոփոխության:
Ընտրատեղամասերը բացվել են հոկտեմբերի 3-ին, ժամը 14:00-ին (Երևանի ժամանակով 16:00-ին) և բաց կմնան մինչև 22:00-ն (Երևանի ժամանակով՝ 00:00-ին), ապա կվերաբացվեն շաբաթ առավոտյան՝ գործելով մինչև տեղական ժամանակով 14:00-ն:
Նշվում է, որ ավելի քան ութ միլիոն քաղաքացի իրավունք ունի քվեարկելու:
Աջակողմյան պոպուլիստ և միլիարդատեր Անդրեյ Բաբիշը, ANO կուսակցության առաջնորդը, լավ հնարավորություն ունի վերադառնալու իշխանություն չորս տարի ընդդիմությունից հետո: STEM գործակալության կողմից անցկացված հարցման համաձայն, նրա քաղաքական ծրագիրը ստանում է ընտրողների 29.3 տոկոսի աջակցությունը: Բաբիշը, ի թիվս այլնի, պաշտպանում է Ուկրաինային զենքի վաճառքը դադարեցնելու գաղափարը:
Չեխիայի վարչապետ Պետր Ֆիալան և նրա կենտրոնամետ աջակողմյան դաշինքը՝ «Սպոլու»-ն, կորցնում են աջակցությունը և կարող են հույս դնել միայն 20.5 տոկոսի վրա:
Գործարար Տոմիո Օկամուրայի ծայրահեղ աջ, հակամիգրացիոն կուսակցությունը՝ «Ազատություն և ուղիղ ժողովրդավարություն»-ը, պայքարում է երրորդ տեղի համար։
Սոցիոլոգների կարծիքով, քվեարկության նախօրեին ընտրողների մինչև մեկ երրորդը մնացել է անորոշ։ «Նովա»-ի վերջին հեռուստաբանավեճի ժամանակ մրցակիցները միմյանց մեղադրում էին ստի մեջ։ Բաբիշը կտրուկ քննադատեց ԵՄ նախաձեռնությունները, ինչպիսիք են «Կանաչ գործարքը», միգրացիոն պայմանագիրը և արտանետումների առևտրի համակարգը։
Մյուս կողմից, Ֆիալան զգուշացրեց, որ Բաբիշը «կքաշի երկիրը դեպի արևելք»։
«Ռուսաստանը մեզ փորձարկում է, փորձում է մեզ, ուստի մենք պետք է ամեն ինչ անենք ուժեղ լինելու համար», – ասաց 61-ամյա վարչապետը՝ դիմելով ընտրողներին։
Ընտրությունները կորոշեն Չեխիայի Հանրապետության հիմնական պալատի՝ խորհրդարանի 200 տեղանոց ստորին պալատի կազմը։ Քվեաթերթիկների հաշվարկի առաջին նշանակալի արդյունքները սպասվում են միայն շաբաթ երեկոյան։
Քվեարկությունից հետո գլխավոր դերը կանցնի նախագահ Պետր Պավելին, որին կհանձնարարվի կառավարություն ձևավորել։ ՆԱՏՕ-ի նախկին գեներալը 2023 թվականի հունվարին կայացած նախագահական ընտրություններում հաղթեց Սլովակիայում ծնված Բաբիշին։
