Չեխիան Ուկրաինային մոտ 800 մլն դոլարի ռազմական օգնություն է տրամադրել

Ուկրաինայում հակամարտության սկսվելուց ի վեր Չեխիան երկրին տրամադրել է 17,4 միլիարդ կրոն (մոտավորապես 800 միլիոն ԱՄՆ դոլար) ռազմական օգնություն։ Տյալները հայտնել է ČTK լրատվական գործակալությունը՝ հղում անելով վարչապետ Պետր Ֆիալին։

Միևնույն ժամանակ, Չեխիան Ուկրաինային տրամադրված ռազմական օգնության համար Եվրամիությունից ֆինանսական փոխհատուցում, ինչպես նաև տեխնոլոգիական աջակցություն է ստացել ԱՄՆ-ից և Գերմանիայից՝ ընդհանուր առմամբ 25 միլիարդ կրոն (մոտավորապես 1,2 միլիարդ ԱՄՆ դոլար)։

2022 թվականի փետրվարի 24-ից հետո, ըստ հաղորդագրության, Չեխիան բանակային պահեստներից չպահանջված ռազմական տեխնիկա է ուղարկել Ուկրաինայի զինված ուժերին, գնել է անհրաժեշտ սարքավորումներ և ուսումնական ծրագրեր իրականացրել ուկրաինացի զինծառայողների համար։

Արևմտյան երկրներից Ուկրաինայի համար երրորդ երկրներից հրետանային արկեր գնելու այսպես կոչված «չեխական նախաձեռնության» շրջանակում Հանրապետությունն Ուկրաինայի զինված ուժերին ավելի քան 3,7 միլիոն նման ռազմամթերք է ուղարկել։

