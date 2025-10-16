Չեխիան Ուկրաինային մոտ 800 մլն դոլարի ռազմական օգնություն է տրամադրել

Ուկրաինայում հակամարտության սկսվելուց ի վեր Չեխիան երկրին տրամադրել է 17,4 միլիարդ կրոն (մոտավորապես 800 միլիոն ԱՄՆ դոլար) ռազմական օգնություն։ Տյալները հայտնել է ČTK լրատվական գործակալությունը՝ հղում անելով վարչապետ Պետր Ֆիալին։
Միևնույն ժամանակ, Չեխիան Ուկրաինային տրամադրված ռազմական օգնության համար Եվրամիությունից ֆինանսական փոխհատուցում, ինչպես նաև տեխնոլոգիական աջակցություն է ստացել ԱՄՆ-ից և Գերմանիայից՝ ընդհանուր առմամբ 25 միլիարդ կրոն (մոտավորապես 1,2 միլիարդ ԱՄՆ դոլար)։
2022 թվականի փետրվարի 24-ից հետո, ըստ հաղորդագրության, Չեխիան բանակային պահեստներից չպահանջված ռազմական տեխնիկա է ուղարկել Ուկրաինայի զինված ուժերին, գնել է անհրաժեշտ սարքավորումներ և ուսումնական ծրագրեր իրականացրել ուկրաինացի զինծառայողների համար։
Արևմտյան երկրներից Ուկրաինայի համար երրորդ երկրներից հրետանային արկեր գնելու այսպես կոչված «չեխական նախաձեռնության» շրջանակում Հանրապետությունն Ուկրաինայի զինված ուժերին ավելի քան 3,7 միլիոն նման ռազմամթերք է ուղարկել։
Բաց մի թողեք
Պետական դավաճանություն, հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված գույք. Բաքվի դատարանը հրապարակել է Ռամիզ Մեհտիևի վճիռը. Լուսանկար
«Ես պետք է քեզ ստիպեմ թողնել ծխելը»․ Էրդողանը՝ Իտալիայի վարչապետուհուն․ Լուսանկար
Չեխիայի ապագա ԱԳՆ Տուրեկը հրապարակել է ռասիստական, քսենոֆոբ և սեքսիստական բնույթի գրառումներ