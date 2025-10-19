19/10/2025

Մեկ էլ՝ ձեր «ֆյուրերին» ասեք, որ կանանց ողջունելիս մանդարին ծախողի գլխարկը հանելը պարտադիր է. Մանուկյան

«Մտածում էի հետո անդրադառնալ սրանց անիմաստ հարձակմանը։ Այն էլ մեր Քրիստինե Վարդանյանը վերջակետ դրեց թեմային։

Դե թող սրանից հետո «կրթվեն» ու ամեն մեկն անցնի իր տառասխալներն ուղղելուն։

Մեկ էլ՝ ձեր «ֆյուրերին» ասեք, որ կանանց (անգամ ի պաշտոնե ենթակա) ողջունելիս մանդարին ծախողի գլխարկը հանելը պարտադիր է։ Կրթվածության տարրական նորմ է։ Պարտադիր…»։

ԱԺ ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի ֆեյսբուքի էջից

Բորենիներն ախպերացան նորից. Ռուսաստանը զենքի նոր քանակ է ուղարկում Ադրբեջան

Նիկոլը բանտարկում է հայ արքեպիսկոպոսներին և մեկնում Վատիկան` մասնակցելու հայ արքեպիսկոպոսի սրբադասման արարողությանը

Հեծանիվ են քշում, նրանց առաջ կանաչ լույս է վառվում ու նրանք մտածում են, որ սիրելի ժողովրդի առաջ էլ է վառվելու այդ կանաչ լույսը

Վրաստանը մաքրում է Ադրբեջանի հետ սահմանները, հերթում՝ Հայաստանն է

Թրամփի ընտրվելուց հետո ավելի շատ ամերիկացիներ են հրաժարվում ԱՄՆ քաղաքացիությունից

Բորենիներն ախպերացան նորից. Ռուսաստանը զենքի նոր քանակ է ուղարկում Ադրբեջան

