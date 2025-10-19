19/10/2025

Վրաստանը մաքրում է Ադրբեջանի հետ սահմանները, հերթում՝ Հայաստանն է

Վրաստանն աշխատում է Ադրբեջանի հետ համատեղ սահմանային հսկիչ-անցակետեր ստեղծելու ուղղությամբ՝ որպես «մեկ պատուհան» հայեցակարգի մաս։

Այս մասին հայտարարել է Վրաստանի ֆինանսների նախարար Լաշա Խուցիշվիլին Կենտրոնական Ասիայի և Կովկասի ֆինանսների նախարարների և կենտրոնական բանկերի կառավարիչների՝ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Բո Լիի հետ Վաշինգտոնում կայացած հանդիպման ժամանակ։

Նրա խոսքով՝ այս նախաձեռնության իրականացումը պահանջում է ընթացակարգերի պարզեցում և ենթակառուցվածքների արդիականացում։

Խուցիշվիլին ընդգծել է Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Հայաստանի հետ սահմաններ տանող մայրուղուների շինարարության ավարտի կարևորությունը, որը կամրապնդի տրանսպորտային կապերը։

Խոսելով Միջին միջանցքի մասին՝ նախարարը նշել է, որ դրա կայուն զարգացումը պահանջում է տարածաշրջանային սերտ համագործակցություն և միջազգային ֆինանսական հաստատությունների աջակցություն։

