Վրաստանը մաքրում է Ադրբեջանի հետ սահմանները, հերթում՝ Հայաստանն է

Վրաստանն աշխատում է Ադրբեջանի հետ համատեղ սահմանային հսկիչ-անցակետեր ստեղծելու ուղղությամբ՝ որպես «մեկ պատուհան» հայեցակարգի մաս։
Այս մասին հայտարարել է Վրաստանի ֆինանսների նախարար Լաշա Խուցիշվիլին Կենտրոնական Ասիայի և Կովկասի ֆինանսների նախարարների և կենտրոնական բանկերի կառավարիչների՝ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Բո Լիի հետ Վաշինգտոնում կայացած հանդիպման ժամանակ։
Նրա խոսքով՝ այս նախաձեռնության իրականացումը պահանջում է ընթացակարգերի պարզեցում և ենթակառուցվածքների արդիականացում։
Խուցիշվիլին ընդգծել է Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Հայաստանի հետ սահմաններ տանող մայրուղուների շինարարության ավարտի կարևորությունը, որը կամրապնդի տրանսպորտային կապերը։
Խոսելով Միջին միջանցքի մասին՝ նախարարը նշել է, որ դրա կայուն զարգացումը պահանջում է տարածաշրջանային սերտ համագործակցություն և միջազգային ֆինանսական հաստատությունների աջակցություն։
Բաց մի թողեք
Համագործակցության շրջանակներում պարոն Աճեմօղլուն «Մեր ձևով» շարժման տնտեսության զարգացման աշխատանքային խմբին առաջիկայում ներկայացնելու է Հայաստանի տնտեսական զարգացման մոդելի իր տեսլականը
ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից «bank24.am»-ին չի տրամադրվել որևէ տեսակի գործունեություն իրականացնելու լիցենզիա
Հայաստանի կողմից Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ ՓԲԸ-ի (ԶՊՄԿ) ներքին կորպորատիվ գործերին ապօրինի միջամտությունը