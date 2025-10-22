22/10/2025

Կոբախիձեն անդրադարձել է վարչապետի պաշտոնն իրեն հանձնած Ղարիբաշվիլիի տան խուզարկությանը․ Լուսանկար

Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն քննիչներից ստացել է իր նախորդի՝ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի և այլ պաշտոնյաների տան խուզարկության հետ կապված բոլոր հարցերի պատասխանները, սակայն այդ մասին դեռևս չի կարող խոսել լրագրողների հետ, ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներին ասել է կառավարության ղեկավարը։

Հիշեցնենք, որ նախկին վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի, Պետական ​​անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Գրիգոլ Լիլուաշվիլիի, նախկին գլխավոր դատախազ Օթար Պարցխալաձեի և ևս ութ անձանց տները խուզարկվել են հոկտեմբերի 17-ին։

Իրավապահ մարմինների աշխատակիցները առգրավել են 7,22 միլիոն դոլար, ոսկե զարդեր և թանկարժեք նկարներ։

«Ես հարցեր ունեի, տվեցի դրանք և ստացա պատասխաններ։ Ես ունեմ պատասխանները, բայց չեմ կարող ձեզ պատմել դրանց մասին, քանի որ դուք պետք է հարցնեք քննիչներին։ Հետաքննիչները պետք է պատասխանեն ձեր բոլոր հարցերին. ես իրավունք չունեմ դա անելու։ Ես ունեմ պատասխաններ, բայց ոչ ձեզ համար։ Ես ամեն ինչ գիտեմ», – ասել է Կոբախիձեն։

Ըստ նրա՝ հետաքննության ընթացքի մասին տեղեկատվության տարածումը բացառապես համապատասխան մարմինների պարտականությունն է։

Համալիր խուզարկության արդյունքում հայտնաբերվել է 7.22 միլիոն դոլար կանխիկ գումար, 136,000 լարի, 181 ոսկե զարդեր և ժամացույցներ, թանկարժեք նկարներ, փաստաթղթեր, 50 բջջային հեռախոս և 119 համակարգիչ։

Իրակլի Ղարիբաշվիլին Վրաստանի վարչապետի պաշտոնից հրաժարականի մասին հայտարարեց 2024 թվականի հունվարի 29-ին։ Նա երկու անգամ զբաղեցրել է կառավարության ղեկավարի պաշտոնը՝ առաջին ժամկետը՝ 2013 թվականի նոյեմբերի 20-ից մինչև 2015 թվականի դեկտեմբերի 30-ը, իսկ երկրորդ ժամկետը՝ 2021 թվականի փետրվարի 22-ից մինչև 2024 թվականի ապրիլի 29-ը։

Կոբախիձեն արձագանքել է երբեմնի զինակցի՝ նախկին վարչապետի տան խուզարկությանը

