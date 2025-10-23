23/10/2025

Ուկրաինան գյուղ է ազատագրել և 50 ռուս զինվորական գերեվարել

infomitk@gmail.com 23/10/2025 1 min read

Ուկրաինացի պաշտպանները ռուսական զորքերից ազատագրել են Կուչերիվ Յար գյուղը և համալրել փոխանակման ֆոնդը: 

Այս մասին հայտնել են Ուկրաինայի օդադեսանտային գրոհային ուժերը:

«Օդադեսանտային գրոհային ուժերի ստորաբաժանումները, այդ թվում՝ Ուկրաինայի օդադեսանտային գրոհային ուժերի 132-րդ առանձին հետախուզական գումարտակը, ազատագրել են Կուչերիվ Յար գյուղը Դոբրոպիլիայի ուղղությամբ», – նշել են օդադեսանտային գրոհային ուժերը:

Զինվորականները հավելել են, որ գործողության ընթացքում գերի են վերցվել ավելի քան 50 ռուս զինվորներ:

Գյուղում արդեն բարձրացվել է Ուկրաինայի դրոշը, որի պահը ֆիքսվել է տարածված տեսանյութում:

