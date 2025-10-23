Ուկրաինան գյուղ է ազատագրել և 50 ռուս զինվորական գերեվարել

Ուկրաինացի պաշտպանները ռուսական զորքերից ազատագրել են Կուչերիվ Յար գյուղը և համալրել փոխանակման ֆոնդը:
Այս մասին հայտնել են Ուկրաինայի օդադեսանտային գրոհային ուժերը:
«Օդադեսանտային գրոհային ուժերի ստորաբաժանումները, այդ թվում՝ Ուկրաինայի օդադեսանտային գրոհային ուժերի 132-րդ առանձին հետախուզական գումարտակը, ազատագրել են Կուչերիվ Յար գյուղը Դոբրոպիլիայի ուղղությամբ», – նշել են օդադեսանտային գրոհային ուժերը:
Զինվորականները հավելել են, որ գործողության ընթացքում գերի են վերցվել ավելի քան 50 ռուս զինվորներ:
Գյուղում արդեն բարձրացվել է Ուկրաինայի դրոշը, որի պահը ֆիքսվել է տարածված տեսանյութում:
