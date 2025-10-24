Համացանցում հայտնվել է նոր տեսություն, որը բացատրում է, թե ինչու են հայտնիները ավելի ու ավելի հաճախ հայտնվում միջոցառումներին դեմքերը ծածկած։
Այն բանից հետո, երբ Քիմ Քարդաշյանը ցնցեց հանրությանը՝ Լոս Անջելեսում կայացած Ակադեմիայի թանգարանի գալա-երեկոյում դիմակ կրելով, երկրպագուները որոշեցին, որ դա կարող է ավելին լինել, քան պարզապես նորաձևության հայտարարություն։
Ըստ Daily Mail-ի, երկրպագուները համոզված են, որ նման տեսքը պարզապես ցնցող ժեստ չէ, այլ կոսմետիկ միջամտությունների նշանները թաքցնելու միջոց։ Նմանատիպ պատմություններ արդեն տեղի են ունեցել. Քարդի Բին 2021 թվականի Ամերիկյան երաժշտական մրցանակաբաշխության ժամանակ ընտրել է ոսկեգույն Սկիապարելիի դիմակ, իսկ Լեդի Գագան 2011 թվականի Գրեմմի մրցանակաբաշխության ժամանակ կրել է հսկայական լատեքսային ձու։ «Հետաքրքիր փաստ. հայտնիները կրում են դեմքի ամբողջական քող՝ պլաստիկ վիրահատությունների սպիները թաքցնելու համար», – գրել է Reddit-ի օգտատերերից մեկը։
Մարմնի կոնտուրավորման կլինիկայի կոսմետիկայի փորձագետ Դոմինիկա Ջիալուրիսը կարծում է, որ դրանում կարող է որոշակի ճշմարտություն լինել։ «Կան բազմաթիվ եղանակներ, որոնցով հայտնիները քողարկում են իրենց վերջին կոսմետիկ միջամտությունները, և դեմքերը ծածկելը դրանցից միայն մեկն է», – բացատրել է նա։ Մասնագետի խոսքով՝ աստղերը հաճախ կտրուկ փոփոխություններ են կատարում իրենց արտաքինում՝ փոխելով մազերի գույնը, կրելով կեղծամներ կամ խիտ մազեր՝ ուշադրությունը շեղելու համար միջամտությունների հնարավոր հետքերից։
Դոմինիկան հավելել է, որ հանրային ելույթներից առաջ միջամտությունների ժամանակացույց կազմելը կարող է մարտահրավեր լինել։ «Նման միջամտությունների ժամանակացույցը որոշելը դժվար է, հատկապես կարմիր գորգի վրա անընդհատ հայտնվելու դեպքում, ուստի ես չեմ զարմանա, եթե այս տեսության մեջ որոշակի ճշմարտություն լինի», – ասել է նա։ Մասնագետի խոսքով՝ նման տեսքը կարող է ոչ միայն թաքցնել այտուցները կամ սպիները, այլև օգնել շեղել ուշադրությունը դեմքի ապաքինման ընթացքում։
