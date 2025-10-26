Պենտագոնը 130 միլիոն դոլարի նվիրատվություն է ստացել անանուն նվիրատուից։
Այն ծառայելու է «շաթդաունի» շրջանում զինվորականների աշխատավարձների վճարման համար։ Այս մասին հայտնում է Bloomberg պարբերականը, վկայակոչելով ԱՄՆ Ռազմական նախարարության խոսնակ Շոն Պարնելին։
Պենտագոնը, համաձայն հաղորդման, ընդունել է նվիրատվությունը եւ ծառայեցնելու է այն նպատակին, որի համար կատարվել է։
