Պենտագոնը 130 միլիոն դոլարի նվիրատվություն է ստացել

Պենտագոնը 130 միլիոն դոլարի նվիրատվություն է ստացել անանուն նվիրատուից։

Այն ծառայելու է «շաթդաունի» շրջանում զինվորականների աշխատավարձների վճարման համար։ Այս մասին հայտնում է Bloomberg պարբերականը, վկայակոչելով ԱՄՆ Ռազմական նախարարության խոսնակ Շոն Պարնելին։

Պենտագոնը, համաձայն հաղորդման, ընդունել է նվիրատվությունը եւ ծառայեցնելու է այն նպատակին, որի համար կատարվել է։

