27/10/2025

Մեհթիևը «չի հանձնվում», Ադրբեջանում առնետավազք է սկսվել

infomitk@gmail.com 27/10/2025 1 min read

Ադրբեջանի «ընդդիմադիր» կուսակցություններից մեկը՝ «Մայր հայրենիքը», հրավիրել է արտահերթ համագումար: Օրակարգում ընդգրկվել է մեկ՝ կուսակցության նոր առաջնորդի ընտրության, հարց:

Ադրբեջանական լրատվամիջոցները տեղեկացնում են, որ համագումարը «ձախողվել է»: Ըստ տեղեկությունների, կուսակցության գործող ղեկավար Ֆազայիլ Աղամալիևը մտադիր է եղել աթոռը փոխանցել դստերը, բայց համագումարի ընթացքում իրավահաջորդի հայտ է ներկայացրել նաև նրա որդին:

Չկարողանալով կողմնորոշվել, համագումարի պատվիրակները որոշել են, որ Աղամալիևը պետք է շարունակի գլխավորել կուսակցությունը՝ մինչև նոր համագումար կհրավիրվի:

Անցած խորհրդարանական ընտրություններում Ֆազայիլ Աղամալիևին հաջողվել է Միլլի մեջլիսի պատգամավորի մանդատը փոխանցել դստերը՝ Գյունայ Աղամալիևային: Ըստ երևույթին, նա որդու՝ Էլչին Աղամալիևի հետ խնդիրներ ունի կամ վերջինս քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելու պիտանի չէ:

Բայց «Մայր հայրենիք» կուսակցության արտահերթ համագումարի հրավիրումն ուշագրավ է այլ առումով: Վերջին օրերին ադրբեջանական տասնյակ լրատվամիջոցներ Ֆազայիլ Աղամալիևին ներկայացնում են որպես կալանքի տակ գտնվող՝ նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Ռամիզ Մեհթիևի մերձավոր շրջապատի մարդու:

Սոցիալական ցանցերում տարածվել են լուսանկարներ: Դրանցից մեկը բացահայտում է Աղամալիևի և Մեհթիևի կապը դեռևս խորհրդային շրջանից: Մամուլը գրում է, որ Աղամալիևին քաղաքական ասպարեզ է բերել Ռամիզ Մեհթիևը, նա է դեռևս Հեյդար Ալիևի պաշտոնավարման շրջանում մշակել «գրպանային ընդդիմություն ստեղծելու նախագիծը»:

Ըստ երևույթին, այդ տեղեկությունները մոտ են իրականությանը, և «գրպանային ընդդիմության» ամենահայտնի դեմքերից Ֆազայիլ Աղամալիևը որոշել է թողնել հրապարակային գործունեությունը, կուսակցության առաջնորդի աթոռը փոխանցել դստերը:

Մամուլին հայտնի է դարձել, որ Մեհթիևը «չի հանձնվում», նրան հաջողվել է պետության կողմից նշանակված փաստաբանի ծառայությունից հրաժարվել: Ներկայումս նրա շահերը պաշտպանում են երեք անկախ փաստաբաններ, որոնց ինքնությունը չի բացահայտվում:

Բաց մի թողեք

1 min read

Իշխանությունն արդեն մտնում է մեր ննջարաններն ու զուգարանները

25/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մանր քարիկներ կհպվեն եկեղեցու պատերին ու կթափվեն պատերի տակ՝ իբրև աղբ

24/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ըստ Reuters-ի վերլուծաբանների, ուժային մեթոդների վրա խաղադրույքը կարող է հակառակ արդյունք տալ Փաշինյանի համար

23/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նրան պետք ա հեռացնի ժողովրդական մեծ շարժումը՝ իր անբեկանելի որոշմամբ

27/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն հայտարարել է, որ Պուտինից «կտրուկ ազդանշան» է ստացել

27/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արդյոք Թբիլիսիում Նաղիև – Սիմոնյան շփում եղե՞լ է

27/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ով է ցանկանում դառնալ ԱՄՆ նախագահ․ Լուսանկար

27/10/2025 infomitk@gmail.com