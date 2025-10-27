Պուտինը վախենում է հեղափոխությունից

Ուկրաինայի հետ պատերազմի հետևանքով առաջացած տնտեսական դժվարությունները, որոնք խթանում են հասարակական դժգոհության աճը, ուժեղացրել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մտավախությունները հնարավոր հեղաշրջման վերաբերյալ, ըստ բրիտանական The Telegraph թերթի։
Արևմտյան վերլուծաբանները պնդում են, որ Ռուսաստանի նախագահն ունի մտահոգվելու ավելի ու ավելի շատ պատճառներ. ԵՄ-ն և ԱՄՆ-ն շարունակում են նոր պատժամիջոցներ կիրառել, բիզնեսը կաթվածահար է արվել բարձր տոկոսադրույքների պատճառով, պետական պարտքը աճում է, ապրանքների գները բարձրանում են, իսկ տնտեսական զարգացման նախարար Մաքսիմ Ռեշետնիկովը զգուշացնում է, որ տնտեսությունը «ռեցեսիայի եզրին է», պնդում է հրատարակությունը։ Պատերազմի սկզբից ի վեր գնաճը գերազանցել է 40%-ը, ըստ «Ռոսստատի»։
Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարության կանխատեսման համաձայն՝ Ռուսաստանի բյուջեի դեֆիցիտը 2025 թվականին կարող է հասնել ՀՆԱ-ի 2.6%-ի կամ 5.7 տրիլիոն ռուբլու, ինչը հինգ անգամ ավելի է, քան նախատեսված 0.5%-ը։
Դեֆիցիտը ծածկելու համար կառավարությունը ստիպված է բարձրացնել հարկերը՝ ԱԱՀ-ի դրույքաչափը 2026 թվականից կբարձրանա մինչև 22%, և զգալիորեն մեծացնել ներքին փոխառությունները, ինչը կհանգեցնի պետական պարտքի աճի, նշում է հրատարակությունը։
Ռուսաստանի նավթային եկամուտները նվազում են, իսկ բենզինի գները բարձրանում են՝ Ուկրաինայի կողմից նավթավերամշակման գործարանների վրա հարվածների պատճառով: Ավելին, բանկային ճգնաժամի սպառնալիքը չի կարելի անտեսել, նշում է Հարվարդի համալսարանի Ռուսական և Եվրասիական հետազոտությունների կենտրոնի գիտաշխատող Քրեյգ Քենեդին:
Նրա գնահատմամբ, ռազմական ձեռնարկությունների պարտքը հասնում է 190 միլիարդ դոլարի՝ երկրի տարեկան բյուջեի մոտավորապես 37%-ը։ Իրավիճակը սրվում է Չինաստանից կախվածության և Արևմտյան պատժամիջոցների աճով:
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը վերջերս սահմանափակումներ է կիրառել Ռուսաստանի խոշորագույն նավթային ընկերությունների՝ «Ռոսնեֆտի» և «Լուկոյլի» նկատմամբ՝ Ուկրաինայի հետ հակամարտության կարգավորման գործում առաջընթացի բացակայության պատճառով:
Դրանից հետո Չինաստանը և Հնդկաստանը՝ ռուսական նավթի հիմնական գնորդները, կրճատել են ներմուծումը, ինչը սպառնում է Կրեմլի արտարժույթի եկամուտների անկմամբ։ Ի պատասխան՝ Պուտինի շրջապատը «փնտրում է ելք՝ վարկաբեկելով ընդդիմությանը, որպեսզի ցույց տա, որ Արևմուտքը փորձում է պառակտել Ռուսաստանը», ինչը ստանդարտ մարտավարություն է ներքին անկայունության ժամանակ, ըստ Ջորջթաունի համալսարանի Եվրասիական, ռուսական և Արևելյան Եվրոպայի հետազոտությունների կենտրոնի վաստակավոր տնօրեն Անժելա Ստենտի։
Հրատարակությունը հիշեցնում է, որ հոկտեմբերի 14-ին ԱԴԾ-ն քրեական գործ է հարուցել «Յուկոսի» նախկին սեփականատեր Միխայիլ Խոդորկովսկու և հակապատերազմական կոմիտեի 22 անդամների դեմ՝ երկրում «սահմանադրական կարգը փոխելու» նպատակով «իշխանության բռնի զավթում» պլանավորելու համար։
Ինքը՝ Խոդորկովսկին, որը աքսորված է Լոնդոնում, մեղադրանքները անվանել է «սուտ», որը նպատակ ուներ վախեցնել ընդդիմությանը։
