28/10/2025

Նոր ուժգին երկրաշարժ Թուրքիայում, Էրդողանն արձագանքել է

infomitk@gmail.com 28/10/2025 1 min read

Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն իր աջակցությունն է հայտնել Բալիքեսիր նահանգում տեղի ունեցած երկրաշարժից տուժած քաղաքացիներին։

«Մաղթում եմ արագ ապաքինում և աջակցություն մեր քաղաքացիներին, ովքեր տուժել են Բալիքեսիր նահանգի Սընդըրգը շրջանում տեղի ունեցած երկրաշարժից, որը զգացվել է նաև հարևան շրջաններում։

Մեր արտակարգ իրավիճակների վարչությունը (AFAD) և այլ համապատասխան գերատեսչությունները շարունակում են մանրակրկիտ ուսումնասիրություններ և ստուգումներ անցկացնել տեղում։ Մենք նաև ուշադիր հետևում ենք գործընթացին։ Աստված պահպանի մեր երկիրը և մեր ժողովրդին բոլոր աղետներից», – ասել է Էրդողանը սոցիալական ցանցերում իր գրառման մեջ։

Սոցիալական ցանցերում հաղորդագրությունները ցույց են տալիս, որ Թուրքիայի Բալիքեսիր նահանգի Սընդըրգը շրջանում երկրաշարժի հետևանքով ավերվել են շենքեր։

ԶԼՄ-ների հաղորդագրությունների համաձայն՝ երկրաշարժի ուժգնությունը կազմել է 6.1 մագնիտուդ:

Թուրք սեյսմոլոգների տվյալներով՝ ցնցումները զգացվել են մի քանի նահանգներում, այդ թվում՝ Ստամբուլում և Իզմիրում։

Ըստ տեղի ԶԼՄ-ների, ստորգետնյա ցնցումների հետևանքով Ստամբուլում ջահերը տատանվել են, իսկ պատուհանները՝ երերացել։

Բաց մի թողեք

1 min read

Թրամփը հայտարարել է, որ «սիրում է պատերազմներ դադարեցնել»

27/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վրաստանում զանգվածային ձերբակալություններ են

27/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն հայտարարել է, որ Պուտինից «կտրուկ ազդանշան» է ստացել

27/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Երկար կյանք տուր Հայրապետի՜ն ․․․ Տեսնես Հովհաննավանքում երգում են պատարագի ժամանակ, թե ․․․ Սիմոն Սարգսյան

28/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կովկասում խաղաղության գինը և ՀՀ վարչապետի հակազդեցությունը ներսի ու դրսի ճնշումներին. NationalInterest

28/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԺ-ում մեկնարկել է Արեւելյան գործընկերության խորհրդարանական վեհաժողովի (Եվրանեսթ) 12-րդ լիագումար նստաշրջանը

28/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նոր ուժգին երկրաշարժ Թուրքիայում, Էրդողանն արձագանքել է

28/10/2025 infomitk@gmail.com