Զելենսկին հաստատել է՝ Ուկրաինան առաջին անգամ կիրառել է «Flamingo» և «Ruta» հեռահար հրթիռներ. Լուսանկար

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ երկիրը առաջին անգամ մարտական գործողություններում օգտագործել է տեղական արտադրության «Flamingo» և «Ruta» հեռահար հրթիռները՝ ընդգծելով դրանց արդյունավետությունը։ Նա չի նշել, թե երբ և որտեղ են դրանք կիրառվել։
Արևմտյան զինամթերքի պաշարների նվազման պայմաններում Ուկրաինան ավելի ու ավելի է ապավինում սեփական արտադրության հեռահար զենքերին՝ Ռուսաստանի խորքում գտնվող թիրախները խոցելու և նրա լոգիստիկան խաթարելու համար։
Զելենսկին նշել է, որ Ուկրաինան դեռ ունի բավարար քանակությամբ բրիտանական Storm Shadow հրթիռներ և ավելի փոքր քանակությամբ ֆրանսիական SCALP հրթիռներ։
Զելենսկին ավելի վաղ «Flamingo»-ն անվանել էր Ուկրաինայի ամենահաջող հրթիռը։ Սակայն այն արտադրող ընկերությունը՝ Fire Point-ը, հետաքննվում է Ազգային հակակոռուպցիոն բյուրոյի կողմից՝ գների ու մատակարարումների չափը հնարավոր չափազանցնելու մեղադրանքով։ Ընկերությունը հերքել է այդ մեղադրանքները՝ հայտարարելով, որ դրանք չափազանցված են։
