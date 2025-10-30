30/10/2025

Զելենսկին հաստատել է՝ Ուկրաինան առաջին անգամ կիրառել է «Flamingo» և «Ruta» հեռահար հրթիռներ. Լուսանկար

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ երկիրը առաջին անգամ մարտական գործողություններում օգտագործել է տեղական արտադրության «Flamingo» և «Ruta» հեռահար հրթիռները՝ ընդգծելով դրանց արդյունավետությունը։ Նա չի նշել, թե երբ և որտեղ են դրանք կիրառվել։

Արևմտյան զինամթերքի պաշարների նվազման պայմաններում Ուկրաինան ավելի ու ավելի է ապավինում սեփական արտադրության հեռահար զենքերին՝ Ռուսաստանի խորքում գտնվող թիրախները խոցելու և նրա լոգիստիկան խաթարելու համար։

Զելենսկին նշել է, որ Ուկրաինան դեռ ունի բավարար քանակությամբ բրիտանական Storm Shadow հրթիռներ և ավելի փոքր քանակությամբ ֆրանսիական SCALP հրթիռներ։

Զելենսկին ավելի վաղ «Flamingo»-ն անվանել էր Ուկրաինայի ամենահաջող հրթիռը։ Սակայն այն արտադրող ընկերությունը՝ Fire Point-ը, հետաքննվում է Ազգային հակակոռուպցիոն բյուրոյի կողմից՝ գների ու մատակարարումների չափը հնարավոր չափազանցնելու մեղադրանքով։ Ընկերությունը հերքել է այդ մեղադրանքները՝ հայտարարելով, որ դրանք չափազանցված են։

