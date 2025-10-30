Սրբազանների կոչն է՝ փորձություններով լի այս ժամանակներում համախմբվել Եկեղեցու շուրջ

ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը խմբակցության գործընկերներ Ագնեսա Խամոյանի և Աղվան Վարդանյանի հետ ԱԱԾ մեկուսարանում տեսակցել են Բագրատ և Միքայել Սրբազաններին:
«Սրբազան հայրերի ոգին, տրամադրությունն ու վճռականությունը տեղում էին: Հերթական անգամ մեզ դիմավորեցին իրենց բնորոշ հանդարտությամբ և լավատեսությամբ:Բագրատ և Միքայել Սրբազաններն անազատության մեջ իրենց ամենօրյա աղոթքներում մշտապես հիշատակում են մեր ազգն ու հայրենիքը:
Սրբազանների կոչն է, որ փորձություններով լի այս ժամանակներում բոլորս համախմբվենք Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու շուրջ: Որևէ պահի չընկրկենք, չնահանջենք ճշմարիտի ու արդարության համար մղվող պայքարից:Եթե մեր հոգևոր հայրերը պատվով և արժանապատվությամբ են ընդունում իրենց ուղղված հալածանքները, ապա մենք՝ ազատության մեջ լինելով՝ որևէ պահի տրտնջալու, վարանելու իրավունք չունենք:
Սրբազանների մեկուսացումը մեծագույն ամոթ և խարան է գործող իշխանությունների համար: Բայց վստահ եմ, որ միասնական լինելու դեպքում թերթելու ենք այս ամոթալի էջը ևս:
«Աշխարհում դուք նեղություն կունենաք, բայց քա’ջ եղեք, ես հաղթեցի աշխարհին»
Հովհաննես 16։33»:
Բաց մի թողեք
Սովորաբար գժանոցներում գժերը փակ տարածքում են պահվում, որ վնաս չտան հանրությանը, մեզանում՝ ազատ են
Լևոն Զուրաբյանը նոր ծրագրային առաջարկով է հանդես եկել
Ոչ միայն չի նվազել, այլ նաև ավելացել է Մայր Աթոռին հանրային աջակցությունը, քանզի այն հանդիսանում է ոչ թե որպես բացառապես կրոնական, այլ նաև ազգային հաստատություն