Թրամփը հիասթափված է Պուտինից ու հոգնած Լավրովից

ԱՄՆ-ն չեղարկել է Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Պուտինի միջև Բուդապեշտում կայանալիք հանդիպումը, այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը Վաշինգտոնին է ուղարկել Ուկրաինայի վերաբերյալ կոշտ պահանջներով հուշագիր, հաղորդում է Financial Times-ը՝ հղում անելով աղբյուրներին։
Փաստաթղթում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը պահանջել է լուծել հակամարտության «հիմնական պատճառները»՝ տարածքային զիջումները, Ուկրաինայի զինված ուժերի կրճատումը և ՆԱՏՕ-ի անդամ չհանդիսացող երկրների անդամակցության երաշխիքները։
Դրանից հետո պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն զրուցել է Սերգեյ Լավրովի հետ, որից հետո ԱՄՆ-ն եզրակացրել է, որ Մոսկվան պատրաստ չէ բանակցությունների։
Աղբյուրների համաձայն՝ Թրամփը հիասթափված է եղել Կրեմլի դիրքորոշումից։ Գագաթնաժողովը չեղարկելու որոշումը Սպիտակ տան քաղաքականության փոփոխության արդյունք էր, որը նախկինում հրաժարվել էր Ուկրաինային Tomahawk հրթիռներ մատակարարելուց։
FT-ն նշում է, որ ամերիկացի պաշտոնյաները ցնցված էին Լավրովի կոշտությունից և անտարբերությունից։
Հրատարակության աղբյուրներից մեկը նրան նկարագրել է որպես «ակնհայտորեն հոգնած» դիվանագետ, որը կարծում է, որ ավելի կարևոր գործեր ունի անելու, քան Միացյալ Նահանգների հետ համագործակցելը։
Միևնույն ժամանակ, Թրամփը չի բացառում ապագա հանդիպումը, եթե Մոսկվան ցուցաբերի խաղաղության բանակցություններում իրական առաջընթաց գրանցելու պատրաստակամություն։
