Ոստիկանության գվարդիայի հրամանատար է նշանակվել. Լուսանկար

Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանի հրամանով Հայկ Բաբայանը նշանակվել է ՆԳՆ ոստիկանության գվարդիայի հրամանատար, հայտնել է կառույցի մամուլի ծառայությունը։
Նոյեմբերի 1-ից գործարկվում է Ոստիկանության գվարդիան՝ ոստիկանության չորս հենասյունային ծառայություններից մեկը։
Գվարդիայի հիմնական խնդիրներն են հասարակական կարգի պահպանությունը և հասարակական անվտանգության ապահովումը, պետական պահպանության ենթակա կարևորագույն նշանակության օբյեկտների պահպանությունը, ինչպես նաև հատուկ բեռների տեղափոխման անվտանգության ապահովումը, ռազմական դրության իրավական ռեժիմի և արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի ապահովմանը, ինչպես նաև արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանությանը մասնակցելը, հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովմանն աջակցելը և քրեական վարույթն իրականացնող մարմիններին օժանդակելը:
Բաց մի թողեք
Արարատ Միրզոյանի կնոջը ներառել են Ադրբեջանի հետ հաղորդակցությունների ապաշրջափակման հանձնաժողովում. Լուսանկար
Պատրաստ եղեք՝ ադրբեջանական պատվիրակություններն այցելելու են Հայաստան․ Ալեն Սիմոնյան
Իրանը Հայաստանում նոր դեսպան ունի. Լուսանկար