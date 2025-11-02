02/11/2025

Իլոն Մասկը կանխատեսում է, որ 5 տարուց սմարտֆոնները կվերանան

infomitk@gmail.com 02/11/2025 1 min read

Ամերիկացի միլիարդատեր Իլոն Մասկը կանխատեսել է, որ սմարթֆոնները կանհետանան մինչև 2030 թվականը, որոնց կփոխարինի արհեստական ​​բանականությունը։

Ինչպես հաղորդում է Ren TV-ին, նա այս հայտարարությունն արել է հեռուստահաղորդավար Ջո Ռոգանի հետ հարցազրույցում։

«Այն, ինչ մենք այժմ անվանում ենք հեռախոս, իրականում կլինի եզրին գտնվող հանգույց՝ արհեստական ​​բանականությամբ աշխատող տեսանյութերի վերլուծության համար և կապի համար՝ ռադիոմոդուլով։ Բայց, ըստ էության, սերվերի վրա արհեստական ​​բանականությունը կփոխազդի ձեր սարքի արհեստական ​​բանականության հետ», – ասել է Մասկը։

Ձեռնարկատիրոջ խոսքով՝ ապագայում օպերացիոն համակարգերի և հավելվածների համար տեղ չի մնա։

Դրանք կփոխարինվեն էկրաններով և աուդիոյով սարքերով, որոնք լիովին հագեցած են արհեստական ​​բանականության հնարավորություններով։

Մասկը նաև կանխատեսել է, որ արհեստական ​​բանականությունը կսովորի կանխատեսել օգտատիրոջ ցանկությունները։

Բաց մի թողեք

1 min read

Զինված հարձակում Իրանում՝ զոհվել են Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի երկու անդամներ. Լուսանկար

02/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ցանկանում են վերականգնել սոցիալական կայքերը Իրանում

01/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի տարբերություն բռնապետ Իվանիշվիլիի, ես սիրում եմ մարդկանց․ Սաակաշվիլի

31/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Երկրաշարժ Հայաստանում

02/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը կանգնեց նույն փոցխի վրա․ Լևոն Զուրաբյան

02/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նոյեմբերի 3-ի աստղագուշակ․ Հարմար օր է ցանկացած տեսակի խնդիրներ լուծելու համար

02/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հաջորդ շաբաթ էլ կրկնի «կեղծ պատարագ» օպերացիան, որ ֆիասկոն կատարյալ լինի … Լուսանկար

02/11/2025 infomitk@gmail.com