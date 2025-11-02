Իլոն Մասկը կանխատեսում է, որ 5 տարուց սմարտֆոնները կվերանան

Ամերիկացի միլիարդատեր Իլոն Մասկը կանխատեսել է, որ սմարթֆոնները կանհետանան մինչև 2030 թվականը, որոնց կփոխարինի արհեստական բանականությունը։
Ինչպես հաղորդում է Ren TV-ին, նա այս հայտարարությունն արել է հեռուստահաղորդավար Ջո Ռոգանի հետ հարցազրույցում։
«Այն, ինչ մենք այժմ անվանում ենք հեռախոս, իրականում կլինի եզրին գտնվող հանգույց՝ արհեստական բանականությամբ աշխատող տեսանյութերի վերլուծության համար և կապի համար՝ ռադիոմոդուլով։ Բայց, ըստ էության, սերվերի վրա արհեստական բանականությունը կփոխազդի ձեր սարքի արհեստական բանականության հետ», – ասել է Մասկը։
Ձեռնարկատիրոջ խոսքով՝ ապագայում օպերացիոն համակարգերի և հավելվածների համար տեղ չի մնա։
Դրանք կփոխարինվեն էկրաններով և աուդիոյով սարքերով, որոնք լիովին հագեցած են արհեստական բանականության հնարավորություններով։
Մասկը նաև կանխատեսել է, որ արհեստական բանականությունը կսովորի կանխատեսել օգտատիրոջ ցանկությունները։
