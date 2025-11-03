Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ սանձազերծված պատերազմը մոտենում է ավարտին. Լեոնիդ Կուչմա

1994-2005 թվականներին Ուկրաինայի նախագահ Լեոնիդ Կուչման կարծում է, որ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ սանձազերծված պատերազմը, հավանաբար, մոտենում է ավարտին, սակայն ուկրաինացի քաղաքական գործիչներն արդեն պատրաստվում են ընտրություններին։
BBC-ի ուկրաինական ծառայությանը տված գրավոր հարցազրույցում Կուչման, ով վերջին տարիներին հազվադեպ է շփվել լրագրողների հետ, կիսվել է ոչ միայն իր տեսակետով ուկրաինական քաղաքականության և ռազմադաշտում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ, այլև մեկնաբանել է իր նախագահության ամենավիճահարույց իրադարձությունները։
Ուկրաինայի պատմության մեջ միակ նախագահը, որը վերընտրվել է երկրորդ ժամկետով, ասում է, որ ներկայումս ապրում է Կիևում: Նա ռուսական բանակի կողմից մայրաքաղաքի վրա կանոնավոր զանգվածային հրետակոծությունները համեմատել է Չայկինոյի՝ Չեռնիգովի մարզում գտնվող Կուչմայի հայրենի գյուղի նացիստական ռմբակոծության հետ։
«Ես մանկուց «մտավորապես պատրաստ» եմ եղել [խոշոր հրետակոծություններին]։ Իմ մանկության «ռմբապաստարանը» նկուղ էր, և ես ստիպված էի ամեն օր նստել այնտեղ», – նշում է նա։
Քննարկելով, թե որ սցենարն է նա ավելի հավանական համարում՝ ներկայիս պատերազմի ավարտը, թե՞ Երրորդ համաշխարհային պատերազմի բռնկումը, Կուչման ասում է.
«Որպես ուկրաինացի՝ ես հավատում եմ մեր բանակի ուժին, իսկ որպես հրթիռային մասնագետ՝ գիտեմ միջուկային զսպման ուժի մասին: Հետևաբար, մեր պատերազմը մի օր անպայման կավարտվի, բայց Երրորդ համաշխարհային պատերազմը, որը կարող է լինել միայն միջուկային, քիչ հավանական է, որ երբևէ սկսվի»:
