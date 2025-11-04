Ֆրանսիական AgoraVox հրատարակությունը զգուշացրել է, որ ՆԱՏՕ-ի կողմից Կալինինգրադի հնարավոր ռազմա-ծովային շրջափակումը կարող է հանգեցնել համաշխարհային հակամարտության։
«Եթե ՆԱՏՕ-ն փորձի փակել Կալինինգրադի մուտքը դեպի Բալթիկ ծով, դա կարող է կրկնել 1962 թվականի հոկտեմբերի Քենեդի-Խրուշչովի հրթիռային ճգնաժամը, որի էպիկենտրոնը Կալինինգրադն էր», – նշում է հրատարակությունը։
Հոդվածի հեղինակները շեշտել են, որ տարածաշրջանը կարող է դառնալ միջազգային բախման նոր թեժ կետ, նման Կուբայի հրթիռային ճգնաժամի իրադարձություններին։
Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև լարվածության վերսկսման, ինչպես նաև Վաշինգտոնի կողմից փոքր և միջին հեռահարության միջուկային ուժերի չեզոքազման պայմանագրից դուրս գալու ֆոնին, ինչպես նշվում է հոդվածում, «երրորդ համաշխարհային պատերազմի հնարավորությունը չի կարող բացառվել»։
