05/11/2025

Ծափաթաղում սպանված Տիգրանի քույրն ու եղբայրները տեղափոխվել են ՀՕՖ

infomitk@gmail.com 05/11/2025 1 min read

Գեղարքունիքի մարզպետարանում` մարզպետի կողմից հրավիրված խորհրդակցությունից հետո կազմվել է հանձնաժողով և խնամակալության և հոգաբարձության համայնքային հանձնաժողովը որոշել են երեխաներին տեղափոխեն խնամքի կենտրոն, այս դեպքում` ՀԱՅ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՖՈՆԴԻ «ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» հիմնադրամ։

Հանձնաժողովը դրել է քննարկման երեխաների ծնողներին ծնողական իրավունքներից զրկելու հարցը։

Հրապարակին տեղեկացրեցին, որ 4 երեխա՝ 1 աղջիկ և 3 տղա, այս պահին ՀՕՖ-ում են: Եւս մեկ երեխա հաշմանդամություն ունի և հատուկ խնամքի կարիք, նրան այլ խնամքի կենտրոն են տեղափոխելու։

Հիշեցնենք, որ Ծափաթաղ գյուղից անհետ կորած համարվող 3-ամյա Տիգրանը հայտնաբերվեց 7-օրյա որոնումներից հետո՝ սպանված։ Նրա հայրը խոստովանական ցուցմունք է տվել, որ երեխային ինքն է սպանել։

Սպանված 3 ամյա Տիգրանի քույր ու եղբայրները տեղափոխվեցին ՀՕՖ

Բաց մի թողեք

1 min read

Ծափաթաղում հուղարկավորել են սպանված փոքրիկ Տիգրանին. մարզպետարանում կքննարկվի մյուս երեխաների հարցը

04/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ողբերգական դեպք Երևանում

04/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուղևորը պահանջել է ավտոբուսը վարել իր ցանկացած ուղղությամբ, երբ մերժվել է, հայտարարել է, թե վարորդն առևանգել է իրեն

03/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մտել են Գայի պողոտայում հագուստի խանութ և գողացել հագուստներ, վնասի չափը մոտ 1 մլն է

05/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ամերիկյան Դեմոկրատները հաղթել են նահանգապետերի և քաղաքապետերի ընտրություններում. Լուսանկար

05/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Հայաստանի 4-րդ Գյոյչայական Հանրապետությունը»

05/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Զոհրան Մամդանին կընտրվի Նյու Յորքի քաղաքապետ․ Լուսանկար

05/11/2025 infomitk@gmail.com