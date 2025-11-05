Ծափաթաղում սպանված Տիգրանի քույրն ու եղբայրները տեղափոխվել են ՀՕՖ

Գեղարքունիքի մարզպետարանում` մարզպետի կողմից հրավիրված խորհրդակցությունից հետո կազմվել է հանձնաժողով և խնամակալության և հոգաբարձության համայնքային հանձնաժողովը որոշել են երեխաներին տեղափոխեն խնամքի կենտրոն, այս դեպքում` ՀԱՅ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՖՈՆԴԻ «ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» հիմնադրամ։
Հանձնաժողովը դրել է քննարկման երեխաների ծնողներին ծնողական իրավունքներից զրկելու հարցը։
Հրապարակին տեղեկացրեցին, որ 4 երեխա՝ 1 աղջիկ և 3 տղա, այս պահին ՀՕՖ-ում են: Եւս մեկ երեխա հաշմանդամություն ունի և հատուկ խնամքի կարիք, նրան այլ խնամքի կենտրոն են տեղափոխելու։
Հիշեցնենք, որ Ծափաթաղ գյուղից անհետ կորած համարվող 3-ամյա Տիգրանը հայտնաբերվեց 7-օրյա որոնումներից հետո՝ սպանված։ Նրա հայրը խոստովանական ցուցմունք է տվել, որ երեխային ինքն է սպանել։
Բաց մի թողեք
Ծափաթաղում հուղարկավորել են սպանված փոքրիկ Տիգրանին. մարզպետարանում կքննարկվի մյուս երեխաների հարցը
Ողբերգական դեպք Երևանում
Ուղևորը պահանջել է ավտոբուսը վարել իր ցանկացած ուղղությամբ, երբ մերժվել է, հայտարարել է, թե վարորդն առևանգել է իրեն